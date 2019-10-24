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Общество

В 2020 году площадки для «Диктанта Победы» будут открыты во всех малых городах

27.10.2019 10:21|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году площадки для написания всероссийского исторического «Диктанта Победы» будут открыты во всех муниципалитетах и населенных пунктах численностью от пяти тысяч человек. Такое решение принято на заседании президиума Генерального совета «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы полагаем, что диктант во всех смыслах прошел успешно. Положительный опыт не дает нам останавливаться на достигнутом. В этой связи предлагается закрепить успех и его расширить. В частности, мы предлагаем, чтобы площадки «Диктанта Победы» разместились во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах численностью от 5 тысяч человек», - сказал координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Парламентарий также добавил, что в планах расширить географию акции. «Мы рассчитываем расширить иностранную географию проекта. Надеюсь, что в нем примут участие как все страны антигитлеровской коалиций, так и большинство стран Европы», - добавил он.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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