Общество

Коллектив Арбитражного суда выразил соболезнования родным и близким экс-председателя областного суда Валерия Кондратьева

Коллектив Арбитражного суда Псковской области выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью председателя Псковского областного суда в отставке Валерия Кондратьева.





«Валерий Николаевич был человеком высокой культуры, честным и порядочным, принципиальным и требовательным, преданным своему делу. Он внес неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Псковской области. Уход из жизни Валерия Николаевича является для всех нас большой утратой, память о нем, как о высокопрофессиональном судье, ответственном руководителе, яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», - отметили в Арбитражном суде Псковской области.