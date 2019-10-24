Общество

День бабушки и дедушки в Пушкинском Заповеднике отметят «Кашей из топора» и чаем с пирогами

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в «Доме мельника» в музейном комплексе «Водяная мельница в деревне Бугрово», завершают последние приготовления к празднику «День бабушки и дедушки».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, отмечать этот праздник в музее уже стало доброй традицией. Сегодня пожилых людей вместе с детьми и внуками ждет очень смешной спектакль «Три сказки» в исполнении артистов музейного театра «Петрушкина баловня». Его сценарий написан по трем фольклорным миниатюрам — это «Репка», «Каша из топора» и «Сказка о рыбаке и рыбке» в записи известного русского фольклориста, лингвиста В.И. Чернышёва.



Фото: Пушкинский Заповедник.

Главная особенность этого представления в том, что музейщики воссоздают в нём атмосферу старинных деревенских посиделок, а все разговоры ведут на псковском диалекте, по большей части сохранившемся в здешних местах еще с пушкинских и допушкинских времен. И по ходу действия «оживляют» предметы старого крестьянского обихода: челнок от ткацкого станка становится золотой рыбкой, лубок шерсти — репкой, не желающей выбираться из грядки, и так далее.

Спектакль начнут в 17.00. А после всех гостей ждет чай с пирогами и душистым святогорским вареньем, заверили в музее.

Напомним, что «День бабушки и дедушки» (National Grandparents Day) сейчас отмечают более чем в тридцати странах мира, причем в разных странах — в разные дни. В Россию, где праздник приходится на 28 октября, он пришел из Голландии в 2009 году.