Общество

Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян

Россияне потребляют избыточное количество продуктов глубокой переработки и сахара, рассказала «Газете.Ru» диетолог Елена Мотова, автор книги «Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей». Их регулярное избыточное потребление может неблагоприятно влиять на здоровье, замещая необработанные продукты, а также повышать риски развития рака толстой и прямой кишки.

«Согласно исследованию Росстата, колбасу, сосиски, копчености и другие продукты переработки мяса 75% российских мужчин едят практически ежедневно. Еда глубокой переработки отличается тем, что в ней много добавленных жиров, сахара и соли и мало витаминов, минералов, клетчатки – они теряются при многоступенчатой обработке, — поясняет специалист. — Средний российский ребенок съедает в год 30 кг сахара. Это более чем в три раза превышает рекомендации экспертных международных организаций».

Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Елена Мотова. Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки, передает «Газета.Ru».