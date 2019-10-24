Общество

Полиция разъяснила псковичам, что необходимо предпринять для предупреждения краж на дачах

УМВД России по Псковской области опубликовало рекомендации для предупреждения краж на дачных участках.

«Заканчивается очередной дачный сезон. Члены садоводческих товариществ в большинстве своем уже собрали урожай. Кто-то перевозит его домой в город, а кто-то хранит выращенное и другое имущество в дачных постройках. И об этом знают не только владельцы, но и нечистые на руку лица. Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.

Максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.

Чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом.

В случае потери ключей - срочно замените замки!

Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах.

Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - говорится в сообщении полиции.