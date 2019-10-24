Общество

В Великих Луках прошел профилактический противопожарный рейд

В воскресенье, 27 октября, в Великих Луках прошел профилактический противопожарный рейд. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки работали в жилом секторе. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Гражданам разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.