Общество

Памятник Николаю Караченцову открыли в день его 75-летия

На Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову. Это произошло в день его 75-летия — 27 октября.

По сообщениям российских СМИ, памятник выполнен из черного гранита. Артист изображен в образе графа Резанова из легендарного спектакля «Юнона и Авось». На монументе выгравирована последняя фраза героя из спектакля: «Прости меня, земля, что я тебя покинул».

На открытие памятника артиста пришли его коллеги по театру «Ленком», родственники, коллеги и друзья.

Напомним, Николай Караченцов играл в театре «Ленком».

Актер умер 26 октября 2018 года после тяжелой болезни.