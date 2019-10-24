Общество

«Россети Северо-Запад» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение в Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют технологические нарушения в работе электросетевого комплекса, вызванные прохождением по территории региона штормового фронта. В отдельных районах порывы ветра достигали 25 м/с. В связи с полученным прогнозом с 9 утра 27 октября псковские энергетики работали в режиме повышенной готовности, в связи с ухудшением метеоусловий с 20 часов 30 минут в филиале введен особый режим работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

По состоянию на 21:00 27 октября технологические нарушения в электросетях зафиксированы в Псковском, Плюсском, Стругокрасненском, Островском, Печорском районах.

На активном дежурстве в псковском филиале находятся 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц спецтехники. В настоящее время на территории Псковской области продолжает действовать экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, продолжают фиксироваться порывы ветра. Специалисты приступают к восстановлению нормальной работы сети, как только это позволяют фактические метеоусловия. Часть потребителей запитана по резервным схемам.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов: нельзя приближаться и прикасаться к оборванным проводам и поврежденным линиям электропередачи, нельзя пытаться самостоятельно проводить работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает единый интернет-портал "Светлая страна", где можно оставить сообщение о технологических нарушениях в электросетях.