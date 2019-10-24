Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
не думай о Yota
Вера Брежнева в Пскове
Кто такие шабашники?
Идеальное авто в Автотим
Золотая осень где отдохнуть?
Штраф за оскорбление коллектора
Сапоги на первые морозы
«Бригадный Подряд» в Пскове
Дом от А до Я
Где переобуть машину?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Аварий не будет!
Розыгрыш Билетов
Не в коня корм?
Школа принимающих родителей
Проблемы и долги по ЖКХ
 
 
 
ещё Общество 24.10.2019 10:332 Псковский школьник Иван Степанов получит награду в Москве за спасение тонущего ребенка 28.10.2019 09:320 Сбербанк запустил приложение SberFood для похода в рестораны 28.10.2019 09:101 Россияне стали охотнее копить на старость и образование 28.10.2019 08:380 Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами 27.10.2019 22:020 «Россети Северо-Запад» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение в Псковской области 27.10.2019 21:470 Губернатор Ведерников призвал псковичей быть осторожными во время урагана
 
 
 
Самое популярное 27.10.2019 20:1215 Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО 25.10.2019 10:512 На окраине Великих Лук обнаружены тела парня и девушки 25.10.2019 14:0016 Козловский вместо Котова. Что стоит за ротацией в «Единой России»? 25.10.2019 16:597 Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев 25.10.2019 10:3723 Александр Котов прокомментировал свой уход с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

28.10.2019 09:10|ПсковКомментариев: 1

Накопления имеют около трети россиян, а средняя сумма, которую граждане считают сбережениями, составляет 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РБК и исследование Аналитического центра НАФИ.

Почти половина россиян (43 процента) откладывают средства «про запас», при этом с 2017 года этот показатель снизился на девять процентов. Четверть россиян копят «на старость» — два года назад доля таких граждан составляла 16 процентов.

Другими популярными причинами накоплений стали желание отдохнуть (20 процентов), ремонт квартиры или дома (17 процентов), покупка недвижимости (16 процентов) или автомобиля (12 процентов). Отмечается, что в два раза выросло число опрошенных, откладывающих деньги на образование, — до 14 процентов. В то же время россияне стали реже копить на покупку дорогих вещей (13 процентов).

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы. Желание накопить на образование свидетельствует о его меньшей доступности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 763 человека
28.10.2019, 09:370 Велосипедист погиб после наезда «Ауди» в Пыталовском районе 28.10.2019, 09:320 Сбербанк запустил приложение SberFood для похода в рестораны 28.10.2019, 09:240 Полиция ищет свидетелей ДТП в Великолукском районе 28.10.2019, 09:101 Россияне стали охотнее копить на старость и образование
28.10.2019, 09:010 Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» 28.10.2019, 08:530 VI Международный юношеский турнир POWER CUP пройдет в Пскове 1 - 2 ноября 28.10.2019, 08:460 «Всю свою жизнь он положил на алтарь служения»: К 75-летию протоиерея Олега Тэора 28.10.2019, 08:380 Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами
28.10.2019, 08:271 Названы сроки новой волны отставок губернаторов 28.10.2019, 08:140 Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей 28.10.2019, 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром 27.10.2019, 22:370 «Нарушителя» эстонской границы медведя Прошу вскоре вернут в Россию
27.10.2019, 22:020 «Россети Северо-Запад» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение в Псковской области 27.10.2019, 21:470 Губернатор Ведерников призвал псковичей быть осторожными во время урагана 27.10.2019, 20:451 Памятник Николаю Караченцову открыли в день его 75-летия 27.10.2019, 20:1215 Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО
27.10.2019, 19:290 В Великих Луках прошел профилактический противопожарный рейд 27.10.2019, 19:181 Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу 27.10.2019, 18:280 «Спартак» разгромил «Локомотив» в центральном матче тура Премьер-лиги 27.10.2019, 18:153 В Великих Луках открыли спортплощадку, обновленную при финансовой поддержке «Единой России»
27.10.2019, 17:341 Себежского предпринимателя накажут за несвоевременную выплату зарплаты 27.10.2019, 17:273 Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года 27.10.2019, 17:120 В Псковской области задержаны пьяные водители-рецидивисты 27.10.2019, 16:520 Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ
27.10.2019, 16:270 Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области в понедельник 27.10.2019, 16:011 Полиция разъяснила псковичам, что необходимо предпринять для предупреждения краж на дачах 27.10.2019, 15:452 Поклонская сравнила европейские страны с Россией 90-х 27.10.2019, 15:300 Студента техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников
27.10.2019, 15:051 В Псковском драмтеатре прошла премьера спектакля «Энергичные люди». ФОТО 27.10.2019, 14:552 В Пскове на Октябрьской площади столкнулись автобус ПАЗ и «Мереседес» 27.10.2019, 14:451 МЧС предупреждает жителей Псковской области об усилении ветра 27.10.2019, 14:380 Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
27.10.2019, 14:065 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем программы на телеканале «Спас» 27.10.2019, 14:002 День бабушки и дедушки в Пушкинском Заповеднике отметят «Кашей из топора» и чаем с пирогами 27.10.2019, 13:470 Неделя французского кино завершается в Пскове 27.10.2019, 13:438 Митрополит Псковский и Порховский Тихон объявил о строительстве новой сцены при расширении «Херсонеса Таврического»
27.10.2019, 13:391 В Пскове камерный хор «Псковия» выступит в поддержку храма Преполовения Пятидесятницы 27.10.2019, 13:351 Экс-чемпион мира по боксу Лебедев готовится к возвращению в спорт 27.10.2019, 13:003 Рейтинг политической активности. 18-25 октября 27.10.2019, 12:351 Коллектив Арбитражного суда выразил соболезнования родным и близким экс-председателя областного суда Валерия Кондратьева
27.10.2019, 12:141 Энциклопедию «самого псковского романа» презентовали в Великом Новгороде 27.10.2019, 11:580 ГИБДД проинформировала псковичей об изменениях в правилах перевозки детей автобусами 27.10.2019, 11:281 В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина 27.10.2019, 11:141 Французское издание поместило Медведева на обложку с подписью «Царь родился»
27.10.2019, 10:532 Россияне признались в нежелании давать в долг 27.10.2019, 10:311 Атомная подлодка «Псков» испытает новое оружие в Норвежском море 27.10.2019, 10:210 В 2020 году площадки для «Диктанта Победы» будут открыты во всех малых городах 27.10.2019, 10:134 Школьник жестоко расправился со своей матерью
27.10.2019, 10:090 Полиция Псковской области продолжает розыск мужчины, пропавшего без вести в Великих Луках 27.10.2019, 09:481 В России отмечают День автомобилиста 27.10.2019, 09:440 Великолучане потерпели поражение в матче первенства России по футболу 27.10.2019, 09:130 СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
26.10.2019, 23:334 Псковский автобус №6 ехал с зажатой в дверях коляской с ребенком - пожаловались в соцсети 26.10.2019, 22:511 На Советской набережной в Пскове открылась выставка Юрия Киргизова «Август - Этюды» 26.10.2019, 21:500 В Островском районе водитель получил срок из-за ДТП с 12-летней пострадавшей 26.10.2019, 21:244 Телеведущего Андрея Малахова уличили в попытках сводить знакомых девушек с олигархами
26.10.2019, 21:041 В Псковском областном центре медпрофилактики обсудили правила перевозки детей 26.10.2019, 20:301 В выручке великолукского магазина обнаружили поддельные деньги 26.10.2019, 20:070 Уполномоченный по правам человека в Псковской области: Память о Валерии Кондратьеве будем хранить в наших сердцах 26.10.2019, 19:421 СМИ: В Забайкалье срочник мог из-за постоянных издевательств расстрелять сослуживцев
26.10.2019, 19:170 В Псковском театре кукол прошла премьера сказки-фантазии «Питер Пэн». ФОТО 26.10.2019, 18:460 В Опочке водитель иномарки сдавал назад и наехал на пьяного пешехода 26.10.2019, 18:220 Синоптики снова прогнозируют дожди и порывистый ветер в Псковской области 26.10.2019, 17:570 «Ленинградец» забил 2 мяча в ворота псковичей
26.10.2019, 17:167 В псковском «Акваполисе» готовятся к запуску новоформатного фермерского рынка. ФОТО 26.10.2019, 16:464 В Пскове состоялся авторский вечер поэзии директора «Империала» Николая Рассадина 26.10.2019, 16:111 Конор Макгрегор хочет жить и тренироваться в России 26.10.2019, 15:480 В ДТП в Великолукском районе водители получили переломы бедра и ребер. ФОТО
26.10.2019, 15:160 В Локнянском районе полицейские изъяли у безработного полкило конопли 26.10.2019, 14:4620 В Сквере искусств в Пскове митинг против «Титан-Полимера» собрал несколько десятков человек 26.10.2019, 14:323 В Острове заключенный получил срок за попытку сохранить запрещенные вещи личной гигиены 26.10.2019, 14:010 Диетолог назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление
26.10.2019, 13:391 Псковская трудовая инспекция: Нормальное рабочее время не может превышать 40 часов в неделю 26.10.2019, 13:112 Росгвардейцы остановили псковича, угрожающего убить посетителя кафе на Кузбасской дивизии 26.10.2019, 12:3816 Елена Полонская о партийной поддержке, тандеме с сити-менеджером и работе во благо псковичей 26.10.2019, 12:181 Псковская прокуратура сообщила подробности о ликвидированном подпольном казино
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.