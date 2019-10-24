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Общество

Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

28.10.2019 10:30|ПсковКомментариев: 0

Самый низкий уровень безработицы по итогам июня-августа зафиксирован в Москве, а самый высокий – в Ингушетии, в целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России, говорится в исследовании РИА Новости.

Согласно опубликованным данным Росстата, численность рабочей силы в июне – августе 2019 года составила 75,5 миллиона человек, из них 3,3 миллиона человек классифицируются как безработные. В середине 2018 года россиян без работы было немногим больше - 3,5 миллиона человек. Численность безработных сокращается на фоне роста номинальных заработных плат, которые выросли, по данным исследования на 7,3% по итогам января-июля 2019 года.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, сделанного Росстатом, в августе 2019 года из 3,3 миллионов безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 35,5 лет. В среднем в июне-августе 2019 года у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца, но 25,2% безработных ищут работу 12 месяцев и более.

В сельской местности найти работу сложнее, чем в городе. Так из 1,1 миллиона безработных сельских жителей 26,3% искали работу 12 месяцев и более, при этом из 2,2 миллионов безработных городских жителей - 19,8% столкнулись с затяжными сложностями в поиске работы. Среднее время поиска работы в регионах существенно отличается, от 2,5 месяцев Ямало- Ненецком АО до 12,3 месяцев в Карачаево-Черкесской Республике.

Уровень безработицы в среднем по РФ в июне – августе 2019 года составил 4,4%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом в августе 2019 года уровень безработицы составил 4,3%.

Рейтинг регионов по уровню безработицы подготовлен на основании данных Росстата. В региональном разрезе диапазон значений уровня безработицы варьируется от 1,3% в Москве до 26,2% в Республике Ингушетии. В 38 российских регионах уровень безработицы ниже, чем среднероссийский показатель.

Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда - численности безработных на сто открытых вакансий.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве - 79 безработных при значении этого показателя по России в целом – 189 безработных на 100 открытых вакансий.

 

В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это республика Ингушетия (26,2%), Чеченская Республика (13,4%), Республика Северная Осетия-Алания (12,6%), Республика Дагестан (11,7%), Республика Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего – в Республике Тыве.

Эксперты отмечают, что в этих регионах не первый год наблюдается сложная ситуация на рынке труда, что находит отражение и в остром дефиците открытых вакансий к численности безработных.

По итогам июня-августа 2019 года в 56 российских регионах уровень безработицы снизился, в 8 – не изменился и в 21 регионе вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Лидером по положительной динамике стала Республика Тыва, где уровень безработицы сократился на 8,3 процентных пункта.

На 3,1 пункта уровень безработицы снизился в Мурманской области (4,6%), на 2,6 – в Иркутской области (5,9%), на 2,5 - в Карачаево-Черкесской Республике (9,6%). Самый существенный рост показателя наблюдался в Республике Северная Осетия-Алания, где безработица выросла на 3,7 пункта и составила 12,6%.

Различные исследования РИА Новости показывают, что в большинстве случаев острая ситуация на рынке труда напрямую зависит от показателей эффективности развития экономик регионов. Присутствие в регионах крупных предприятий во многом помогает решить проблему занятости населения.

Теги: #безработица
Источник: Псковская Лента Новостей
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