Общество

Областная библиотека приглашает на мероприятие, посвященное Дню народного единства

31 октября в 15.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей на Кросс-просветительское мероприятие «Россия! В единстве наша сила: от народного ополчения к героической обороне Пскова», приуроченное ко Дню народного единства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, место проведения: проектный офис «Команда 2018», улица Некрасова, дом 19.

Организаторами мероприятия выступают: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»; ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»; Колледж Псковского государственного университета.

В программе: лекция «Смутное время и формирование Второго ополчения»; презентация коллекции электронных документов Президентской библиотеки «Борьба за освобождение России от интервентов»; квест «Пришествие Густава Адольфа под Псков». В ходе выполнения заданий участники окунутся в историю далеких событий – узнают о городе Воинской Славы – Пскове в период шведской интервенции, о героической обороне горожан и воинов своих крепостных стен, изгнании шведов «со стыдом и срамом».

Будут работать интерактивные площадки и мастер-классы.

Вход свободный.