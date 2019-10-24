Общество

Детский сад в Опочке отметил столетний юбилей

25 октября в Опочке детский сад №1 отмечал свое столетие.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей общественник Оксана Шевченко, в честь юбилея в дошкольном учреждении прошло праздничное мероприятие, на котором присутствовали почетные гости, ветераны педагогического труда, родительская общественность, бывшие выпускники детского сада. Пришли поздравить юбиляров коллеги из соседних детских учреждений и представители администрации. В адрес коллектива прозвучало много добрых слов и благодарностей за добросовестный труд по воспитанию подрастающего поколения и верность системе дошкольного образования.

За праздничным столом вспоминали события прошлого и настоящего. Люди старшего поколения рассказывали, как работал детский сад после войны. Дошкольное учреждение находится в центральной части города, на улице Ленина, 63. На площадке перед зданием установлены две скульптурные композиции, посвященные счастливому детству. По сей день скульптуры являются визитной карточкой детского сада. После войны проходил ремонт здания и была пристроена веранда.

Летом на веранде в тихий час спали дети. Белые прозрачные шторы, чуть покачивались от легкого ветра, было слышно пение птиц и крики петуха. Послевоенная кухня была скромной, но вкусной. Повара старались порадовать детей пирогами и блинами. Если ребенок заболел, то его родители могли взять из кухни для него обед. Воспитатели проявляли творческую инициативу, чтобы отвлечь детей от непростой жизни того времени. Они придумывали загадки, изобретали разнообразные игры и сюрпризы. Игрушки для детского сада закупались в Ленинграде, но средств и возможностей для этого было недостаточно, тогда игрушки для девочек и мальчиков стали мастерить в местных столярных мастерских - совочки, машинки и прочее. Несколько мам собирались вместе вечерами и шили тряпичных кукол, зайцев и медведей.

Праздничный вечер удался, он был наполнен музыкой и песнями, излучал тепло и свет. Гости желали детскому саду процветания, долголетия и успехов в воспитании подрастающего поколения.