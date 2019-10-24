Общество

Прокуратура обязала администрацию Порховского района выплатить задолженность за ремонт «Полонской школы»

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, проведенной проверкой установлено, что между администрацией Порховского района и ООО «Новгородская торговая строительная компания» заключен контракт на проведение ремонтных работ по переобустройству здания филиала школы №1 города Порхова «Полонская школа». В нарушение приведенных положений федерального закона оплата в полном объеме выполненных и принятых с подписанием акта приемки работ в установленные законом сроки не произведена. В настоящий момент исполнителю муниципального контракта перечислено 2 725 551,5 рублей, что является половиной задолженности.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Порховского района внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.