Общество

Псковские таможенники отрабатывали действия при выявлении радиационно-опасных объектов

Сотрудники Псковской таможни, Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и службы авиационной безопасности провели совместную тренировку по взаимодействию контрольных органов при выявлении таможенными органами радиационно-опасных объектов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, в ходе тренировки рассматривались особенности осуществления таможенного контроля объектов, имеющих повышенный радиационной фон, перемещаемых физическими лицами через воздушный пункт пропуска, а также вопросы обеспечения радиационной безопасности при контроле таких объектов. Участники тренировки провели практическую отработку действий при выявлении объекта с повышенным уровнем ионизирующего излучения, пошагово проработали взаимодействие между всеми заинтересованными органами.

По легенде учений, при прибытии гражданина из-за рубежа при пересечении таможенной границы в воздушном пункте пропуска сработала стационарная система радиационного контроля «Янтраь-1П». В ходе проведения радиационного контроля ручной клади должностным лицом таможенного органа с помощью переносного прибора радиационного контроля был выявлен объект с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Строго следуя инструкции, для обеспечения радиационной безопасности персонала пункта пропуска и пассажиров предмет был изолирован. Дальнейшие действия с объектом проводили сотрудники отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Псковской таможни с применением радиометра-спектрометра. При помощи приборов установили мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности объекта и предварительно идентифицировали радионуклиды.

Было установлено, что данный объект по своим характеристикам может не соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и представлять угрозу здоровью при его использовании. Для дальнейшего решения вопроса об обращении с данным объектом в рамках взаимодействия были привлечены сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области. После предварительных измерений они изъяли объект у гражданина и вывезли его с территории пункта пропуска для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы для определения соответствия/несоответствия объекта требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и выдаче соответствующего предписания по дальнейшему обращению с объектом. Далее, основываясь на результатах экспертизы, таможенным органом рассматривался вопрос о дальнейших действиях в отношении предполагаемого «нарушителя» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«За 9 месяцев 2019 года в пунктах пропуска, находящихся в регионе деятельности Псковской таможни было выявлено 6867 случаев перемещения товаров, транспортных средств, физических лиц и багажа с повышенным уровнем радиационного фона, - рассказал начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Павел Марков, - 99 % из них составляют товары, имеющие в своем составе природные радионуклиды (некоторые стройматериалы, керамические и глиняные изделия, минеральные удобрения, минеральное сырье и другие). Однако встречаются объекты с повышенным уровнем ионизирующего излучения, имеющие признаки незаконного перемещения. За 9 месяцев на таможенных постах Псковской таможни было выявлено 3 объекта, имеющих повышенный радиационной фон и перемещаемых без предъявления таможенному органу разрешительных документов. Среди них - часы морские и приборная панель от танка «Шерманн», имеющие светящиеся покрытия на основе радионуклида Радий-226, и чайный сервиз, имеющий в своем составе изотопы урана-235. В результате таможенного контроля указанные предметы были возвращены на территорию сопредельного государства, а в отношении лиц, их перемещавших, были возбуждены дела об административных правонарушениях».