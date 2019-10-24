Общество

Прокуратура обнаружила порховского предпринимателя, незаконно утилизирующего отходы

Прокуратура Порховского района провела проверку в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, в ходе проверки установлено, что в процессе деятельности «ИП Сергеевой И.В». образуются отходы I класса опасности. Вместе с тем, у предпринимателя отсутствует соответствующая лицензия, договор на сбор отходов I класса опасности не заключен, а транспортирование отходов осуществляется на необорудованных транспортных средствах лицами, не имеющими лицензионного допуска к указанным работам. Указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни неопределенного круга лиц, а также угрозу экологической безопасности окружающей среды.

В этой связи прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.