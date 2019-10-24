Общество

Порховская коррекционная школа-интернат незаконно привлекала к работам подростков

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения трудового законодательства при осуществлении деятельности ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что на основании заключенных между школой-интернатом и ГКУ ПО «ОЦЗН» договоров об организации совместной деятельности по организации оплачиваемых временных работ в школу-интернат принят в общей сложности 41 несовершеннолетний воспитанник. Трудовыми договорами, заключенными с несовершеннолетними, определена их трудовая функция – подсобные рабочие и заработная плата в размере 0.25 ставки МРОТ в месяц.

Вместе с тем установлено, что в указанный период фактически на приусадебном участке школы-интерната трудовую деятельность осуществляли 78 воспитанников, официальное оформление трудовых отношений отсутствует.

Кроме того, в нарушение приведенных законодательных положений при привлечении несовершеннолетних воспитанников к труду учет работы не велся, заработная плата была поставлена в зависимость от заработанных баллов, а не от количества отработанного времени, сведений о произведенных выплатах в полном объеме каждому работающему школьнику не имеется, заработная плата выдавалась без наличия учетных документов и ведомостей, что является недопустимым и влечет нарушения прав на своевременную оплату труда несовершеннолетних в полном объеме.

В этой связи прокуратурой района в адрес директора ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, а также привлечения к ответственности виновных лиц.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.