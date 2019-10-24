Общество

Как подсчитывается общий доход семьи при оформлении ежемесячной денежной выплаты из средств МСК?

Пенсионный фонд России продолжает принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Только за этот год в органы ПФР Псковской области было подано более 600 заявлений на установление выплаты, из которых 551 семье уже поступили средства из материнского капитала на общую сумму более 36 млн рублей.

Напомним, что данное направление распоряжением средствами МСК распространяется на семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых второй ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, либо семья меняет место жительства, либо ребенку исполнилось полтора года. Кроме этого, такую выплату при необходимости можно приостановить.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты (по всем местам работы), премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др.

При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для псковских семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – 10635 руб.

Подать заявление на установление ежемесячных выплат можно в клиентские службы ПФР или МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств.

Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе, и за месяцы до обращения.

Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.