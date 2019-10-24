Общество

Банк «Открытие» и ВКонтакте запускают третий сезон грантовой программы #яделаюбизнес для предпринимателей

Банк «Открытие» и «ВКонтакте для бизнеса» запускают третий сезон грантовой программы для предпринимателей #яделаюбизнес. Участники пройдут обучение, разработают стратегию развития бизнеса и будут делиться полученными знаниями и оптытом в формате блогов в VK. Победителями программы станут 24 предпринимателя. Общий призовой фонд составляет более 6,5 миллионов рублей.

Программа #яделаюбизнес продлится 6 месяцев и включает 4 потока: предприниматели из городов с населением менее 500 тыс человек, новые бизнес-модели, женщины-предприниматели, самозанятые.

Победители каждого потока получат оплачиваемую поездку на финальный форум, сопровождение рекламных кампаний экспертами ВКонтакте и публикации кейсов в СМИ.

Во время проекта топ-менеджеры банка «Открытие» поделятся своим опытом по построению финансового управления, цифровизации бизнес-процессов компании и диджитал-лидерства. Ведущие эксперты в сфере бизнеса и инфлюенсеры в сфере коммуникаций помогут предпринимателям лучше понять свою целевую аудиторию и подготовить маркетинговую стратегию для бизнеса.

Набор на первый поток для предпринимателей из городов с населением до 500 тысяч человек уже открыт. Чтобы принять участие в проекте, подайте заявку 22 ноября до 12.59 по московскому времени: http://vk.cc/9WeKXG

«Программа #яделаюбизнес отличается тем, что дает возможность получить новые знания в режиме онлайн, и в конце проекта – финансирование, в виде грантовой поддержки. Предприниматели отмечают два барьера для развития бизнеса: ограничение в финансах и потребность в практических знаниях. Мы вместе с командой экспертов ВКонтакте убираем эти основные ограничения. В этом году помимо фокуса на женское и молодежное предпринимательство, добавили поток для нового бизнеса и самозанятых. Наши клиенты-предприниматели хотят эффективно использовать время, поэтому Банк предлагает дистанционные сервисы для развития бизнеса и специальные кредитные программы», - рассказала заместитель президента-председателя правления Надия Черкасова.

«Мы понимаем, что предпринимателям сложно выделить время на учёбу и домашние задания. Но участие в #яделаюбизнес — это вклад в будущее. Они переосмысливают свой подход к бизнесу, находят новые векторы развития, делают то, что откладывали в долгий ящик и ещё до окончания программы видят результат. Усилит эффект и блог, который предприниматели теперь будут вести в течение всего курса. Мы рассчитываем, что это новшество поможет систематизировать знания, проследить прогресс и сохранить все открытия, которые участник сделает на проекте», - поделилась куратор грантовой программы #яделаюбизнес Наталия Якунина.

Программа #яделаюбизнес стартовала в 2018 году. Гранты от ВКонтакте на общую сумму более 4 миллионов рублей получили лучшие предпринимательницы, бизнесмены из небольших городов и молодые предприниматели до 25 лет.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

ВКонтакте для бизнеса — платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в VK. Ей пользуются более 400 тысяч предпринимателей. В экосистеме представлен полный набор инструментов для бизнеса любого масштаба: создание страницы, запуск рекламных кампаний, оперативная поддержка 24/7, образовательные курсы, программа поддержки предпринимателей #яделаюбизнес, платформа социальной коммерции VK Pay и другие полезные проекты.