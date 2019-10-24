Общество

«Большой этнографический диктант» напишут псковичи 1 ноября

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области 1 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, целью акции является содействие укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов России.

Начнется диктант в 11.00. Поучаствовать в акции жители Псковской области смогут на 21 площадках:

Великолукская гимназия

Псковский государственный университет. Факультет русской филологии и иностранных языков

Псковский государственный университет. Исторический факультет

Филиал ПсковГУ в Великих Луках, Инженерно-экономический факультет

Великолукский политехнический колледж

Псковский агротехнический колледж

Псковский политехнический колледж

Псковский медицинский колледж

Погранично-таможенно-правовой лицей, Псков

Бежаницкая средняя школа

Средняя общеобразовательная школа № 1, Дно

Красногородская школа

Школа №5 им. В.В.Смирнова, Невель

Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина МБУК «Опочецкий районный центр культуры»

Пушкиногорская центральная районная библиотека

Писковская средняя общеобразовательная школа

Пыталовский районный ДДТ

Островский многопрофильный колледж, филиал Пыталовский

Центральная районная библиотека, Плюсса

Печорская лингвистическая гимназия

Новоржевская средняя школа.

Напомним, в России масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится уже четвертый раз. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом.