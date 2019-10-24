«Большой этнографический диктант» напишут псковичи 1 ноября

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области 1 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, целью акции является содействие укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов России.
Начнется диктант в 11.00. Поучаствовать в акции жители Псковской области смогут на 21 площадках:
- Великолукская гимназия
- Псковский государственный университет. Факультет русской филологии и иностранных языков
- Псковский государственный университет. Исторический факультет
- Филиал ПсковГУ в Великих Луках, Инженерно-экономический факультет
- Великолукский политехнический колледж
- Псковский агротехнический колледж
- Псковский политехнический колледж
- Псковский медицинский колледж
- Погранично-таможенно-правовой лицей, Псков
- Бежаницкая средняя школа
- Средняя общеобразовательная школа № 1, Дно
- Красногородская школа
- Школа №5 им. В.В.Смирнова, Невель
- Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина МБУК «Опочецкий районный центр культуры»
- Пушкиногорская центральная районная библиотека
- Писковская средняя общеобразовательная школа
- Пыталовский районный ДДТ
- Островский многопрофильный колледж, филиал Пыталовский
- Центральная районная библиотека, Плюсса
- Печорская лингвистическая гимназия
- Новоржевская средняя школа.
Напомним, в России масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится уже четвертый раз. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом.