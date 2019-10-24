Общество

Руководство двух колоний Псковской области уличили в необоснованном поощрении осужденных

В ходе проведения поверки соблюдения уголовно-исполнительного законодательства при применении к осужденным мер поощрений в ИК-5 и ИК-6 УФСИН России по Псковской области выявлены факты необоснованного поощрения осужденных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона, администрациями колоний применялись меры поощрения к осужденных за добросовестное отношение к труду. При этом в ходе проверки было установлено, что некоторые поощренные осужденные не выполняли заданную норму выработки. А невыполнение норм выработки осужденным не может свидетельствовать о его добросовестном отношении к труду.

Также выявлены факты поощрения осужденных за добросовестное отношение к труду и исполнение своих обязанностей на промышленной зоне, когда фактически они на производственной зоне исправительного учреждения не трудоустроены.

По результатам проверки опротестовано 11 постановлений о поощрении осужденных. По результатам рассмотрения все протесты удовлетворены, незаконные постановления отменены.