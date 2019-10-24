Общество

Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети

Президент Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России, передает РИА Новости.

Как следует из списка поручений главы государства, необходимо ограничить доступ к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.

Кроме того, президент призвал проработать вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду запрещенных веществ в Сети.

Также среди мер, которые следует рассмотреть - профилактика потребления наркотиков, реабилитация и ресоциализация, поддержка негосударственных организаций, реализующих специальные программы помощи лицам, потребляющим подобные вещества.

Кроме того, Путин поручил министерству внутренних дел увеличить штат сотрудников для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в интернете.

Доклад нужно представить до 10 января 2020 года, далее - ежеквартально.