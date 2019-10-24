Общество

Отечественные сварочные электроды: пример правильного импортозамещения

Курс на замещение импортной продукции – необходимая инициатива, целесообразность, перспективность и долгосрочная выгода которой не вызывает сомнений. Особенно в тех сферах, где зависимость от зарубежных поставщиков может поставить под угрозу национальную безопасность, экономику или престиж страны.

Показательный пример – военно-промышленный комплекс, которому уделяется повышенное внимание все последние годы. Эта сфера является приоритетной и в вопросах импортозамещения. Причем, речь идет не только об электронике, автоматике, низковольтном и высоковольтном оборудовании, но и расходных материалах, необходимых для производства техники, ракет и авиации. Не на последнем месте в списке материалов – сварочные электроды.

Примеры интеграции российской продукции

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая входит в сотню крупнейших мировых производителей в своем сегменте, уже заключила контракты с одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей комплектующих для дуговой сварки. Важность поставленных перед «КТРВ» задач сложно переоценить, как сложно переоценить стандарты качества в области производства ракетного вооружения, продукции для космической и энергетической отрасли. И теперь Корпорация будет использовать электроды для сварки российского производства.

Свидетельство об одобрении поставщика отечественному производителю сварочных электродов выдал и «КумАПП» – «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Основной профиль Предприятия – разработка и выпуск с конвейера военных и гражданских летательных аппаратов. Преимущественно вертолетов. «КумАПП», как и многие другие предприятия, входящие в группу «Вертолеты России», перешел на российские сварочные электроды.

Сертифицированные поставщики

Разумеется, следуя политике импортозамещения, потенциальные и действующие заказчики обращают внимание не только на консолидацию производственных объектов своих поставщиков на территории России, но и на качество продукции.

Среди поставщиков сварочных электродов популярных марок АНО-21, АНО-36, ОЗЛ-8, МР-3 в этом контексте следует отметить компанию «СпецЭлектрод», чья продукция сертифицирована НАКС, ГостР, органами Морского и Речного Регистра. Такие компании, как «СпецЭлектрод», идут в авангарде российской промышленности и поставляют продукцию, в том числе для ВПК, не только не уступающую китайским, украинским и другим зарубежным аналогам, но и превосходящую их по ряду показателей.