Общество

Дмитрий Шахов принял участие в официальных мероприятиях празднования 100-летия Государственного университета управления в Москве

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в официальных мероприятиях празднования 100-летия Государственного университета управления в Москве, которые состоялись 25 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного, в ГГУ собрались выпускники разных поколений, чтобы вспомнить студенческие годы, оценить изменения, произошедшие в вузе, поделиться своими профессиональными и личными достижениями.

Встреча выпускников собрала более 150 человек. Для них были презентованы новые проекты университета: Лаборатория цифрового маркетинга «LabBee», возможности которой позволяют студентам решать реальные бизнес-задачи и использовать маркетинговые и рекламные продукты, а также технологии оператора «Билайн» по сбору и анализу данных; Лаборатория ЦЭВТ ГУУ с системой распознавания эмоций человека ISU; университетская «Точка кипения» - современное инновационное пространство коллективной работы и интеллектуального взаимодействия науки, образования, бизнеса и государства для разработки проектов развития.

В своем приветствии профессорско-преподавательскому коллективу, студентам, аспирантам, выпускниками Государственного университета управления президент РФ Владимир Путин отметил, что за минувшие годы университет прошел большой, насыщенный путь, вырос в один из крупнейших центров подготовки управленческих кадров в нашей стране и сегодня встречает свой вековой юбилей на подъеме, занимает прочные позиции в отечественной системе высшего образования.

За столь впечатляющими успехами - неустанный подвижнический труд многих поколений профессоров и преподавателей вуза, их безграничная преданность избранному делу. Очень важно, что нынешний коллектив с уважением относится к творческому наследию своих предшественников и их традициям, уделяет приоритетное внимание внедрению инновационных образовательных и исследовательских программ, вносит деятельный вклад в достижение общенациональных целей развития.

В юбилей Государственного университета управления в адрес вуза также поступили поздравления от Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Как отметил выпускник 1992 года Дмитрий Шахов, несмотря на столь внушительный юбилей, ГГУ значительно преобразился. Информационные технологии во многом упростили обеспечение учебного процесса, убрали лишние стенды из аудиторий, многие помещения теперь уже отвечают современным требованиям преподавания и изучения учебных дисциплин.

«Хорошо, что в ГУУ появился свой музей, рассказывающий о различных исторических этапах в жизни вуза. Заслуживает особого уважения деятельность руководства университета по увековечиванию памяти выдающихся ученых и преподавателей вуза - именные аудитории, портретные галерии. Могу сказать только одно, что, заканчивая наш вуз в далеком уже 1992 году, я благодарен преподавателям, что получил фундаментальные знания в сфере экономики, права и управления, а именно: по теории управления, правовом регулировании и функционировании организаций различного вида, экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности. Тем более приятно вспомнить, что знаний, которые я получал в нашем вузе, мне хватило для победы на первых демократических и альтернативных выборах в Моссовет, которые прошли в 1990-м году», - поделился уполномоченный по правам человека.

«За всю историю ГУУ я был единственным студентом - депутатом Моссовета - высшего законодательного и представительного органа государственной власти г.Москвы. Сегодня,на экскурсии по Университету, меня профессионально заинтересовали ряд новых направлений в работе нашего вуза - Центр проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества. Думаю, что представляет интерес и надо найти возможность организовать сотрудничество в этой сфере с образовательными организациями Псковской области», - высказался Дмитрий Шахов.