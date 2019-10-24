Общество

300 млн рублей планируется выделить на повторную госэкспертизу проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель»

Бюджетный комитет Псковской городской Думы рассмотрел очередные изменения в бюджет Пскова на текущий год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания. Суть предлагаемых изменений депутатам озвучила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

По ее словам, проект изменений предусматривает увеличение доходов на 20 млн 141,8 тыс рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений. Дефицит уменьшается на 15 млн 215 ты рублей.

По линии образования 3 млн 067 тыс рублей планируется выделить на семь школ. Эти средства пойдут на разработку проектно-сметной документации по ремонтам, на установку воркаут площадок и устранение предписаний по линии Госпожнадзора. 839 ты рублей планируется выделить на внешкольные учреждения образования — на замену оконных блоков, 2,1 млн рублей — на текущие ремонты теневых навесов детских садов и на устранение предписаний в детсадах, 600 тыс рублей — на ремонт управления образования.

На 18 млн рублей уменьшены расходы городского бюджета за счет денег, которые предназначались для ремонта Псковской инженерно-лингвистической гимназии, но не были освоены. Как пояснил представитель городского управления образования, изначально проект предусматривал затраты на ремонт в объеме 75 млн рублей. На первом этапе планировалось освоить половину. Эти деньги предполагалось выручить с продажи здания бывшего детского сада на улице Свердлова, 40, но оно к настоящему времени так и не продано, пояснил представитель управления образования.

По линии культуры планируется выделить 417 тыс рублей на текущий ремонт в ДМШ №5, около 200 тыс рублей — на ремонт в ЦБС Пскова.

3 млн рублей предлагается выделить из бюджета на приобретение двух автомобилей для администрации Пскова, на 500 тыс рублей увеличить типографские расходы газеты «Псковские новости».

По линии УГХ планируется направить 300 тыс рублей на восстановление плитки на набережной Псковы, более 1 млн рублей — на уличное освещение, около 5 млн рублей — на приобретение новой техники для муниципальной «Специализированной службы».

Кроме того, требуется выделить 300 тыс рублей на проведение повторной госэкспертизы проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель». Как пояснила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, при разработке рабочей документации подрядчиками обнаружилось много нестыковок с прежней проектно-сметной документацией. «Мы настояли на том, чтобы полностью переработать техпроект. Подрядчик переделает его за свой счет, - пояснила она. - Чтобы подписать акты работ, мы должны быть уверены, что там все соответствует действительности. Новый проект должен пройти новую госэкспертизу».

Депутаты обсудили предлагаемые изменения в бюджет. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы 30 октября.