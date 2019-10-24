Общество

На профсоюзной базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась вторая репетиция молодежной «Танцетерапии»

В минувшие выходные на базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась вторая выездная репетиция проекта «Танцетерпия» для молодых профсоюзных активистов Псковской области. Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель проекта, специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко, в репетиции участвовали две команды студенческой профсоюзной организации Псковского государственного университета.

Ребята разучивали танцы современного направления, а на мастер-классе создавали элементы костюмов - повязки и ободки.

«В одной из команд собралось одинаковое количество юношей и девушек. Приятно отметить, что ребята старались выучить танцевальные движения не хуже девчат, и показать себя с лучшей стороны. Два дня занятий очень сплотили и подружили ребят из обеих групп», - рассказала Анастасия Мелещенко.

Напомним, что проект молодежной «Танцетерапии» реализуется за счет грантовых средств Росмолодежи. В рамках проекта для каждой группы участников организуются выездные репетиции на базе отдыха «Пушкиногорье», в ходе которых они разучивают хореографическую постановку. Также проходят занятия с тренером-психологом по сплочению коллектива и мастер-классы по созданию элементов костюма, соответствующего выбранному танцевальному направлению.

2-3 ноября в «Пушкиногорье» состоятся следующие выездные репетиции для двух команд студентов первичных профсоюзных организаций Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I и Великолукской сельскохозяйственной академии.