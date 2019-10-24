Общество

«Единая Россия» сделала подарок псковской школьной библиотеке

Региональный исполком «Единой России» преподнес подарок школе №9 города Пскова. В Международный день школьных библиотек, 28 октября, партийцы передали учебному заведению оборудование для хранения книг, художественную и познавательную литературу, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

«Сегодня по-прежнему значение такого информационного пространства, как библиотека, сложно переоценить. Ведь это не просто собрание книг, а центр для интеллектуального и творческого развития юных читателей, территория для общения и возможность познания нового через чтение хорошей литературы», - сказал руководитель РИК «Единой России» Андрей Карпов.

Он отметил, что партия по мере возможности продолжит оказывать библиотекам необходимую помощь и поддержку.