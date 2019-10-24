Общество

На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела пройдет акция «Заявитель»

На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела в период с 28 октября по 1 ноября проводится профилактическое мероприятие «Заявитель».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, целью проведения мероприятия является профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации, учета и своевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учета, других нарушений учетно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей по данному направлению оперативно-служебной деятельности.

Одной из основных задач проведения профилактического мероприятия «Заявитель» является выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от регистрации и учета, в том числе: посредством прямого отказа сотрудников в принятии заявления о преступлении; оставления без соответствующих мер реагирования поступающих в дежурную часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и непосредственно к сотрудникам полиции сообщений о преступлениях и происшествиях.

Адреса и телефоны для обращения граждан: