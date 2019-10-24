Общество

Профактив Псковской городской поликлиники отработал навыки профилактики эмоционального выгорания

26-27 октября на туристической базе «Пушкиногорье» проходил семинар-тренинг по профилактике эмоционального выгорания для профсоюзного актива Псковской городской поликлиники. В ходе тренинга участники познакомились и подружились друг с другом, узнали о деятельности профсоюзного движения Псковской области, о «бонусах», которыми могут пользоваться члены профсоюзов, а также отработали навыки профилактики стресса на рабочем месте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

С группой активистов работала заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности СОП Псковский облсовпроф Валерия Мишакова: «Подобные мероприятия уже сами по себе являются инструментом по снятию эмоционального напряжения. Смена обстановки, информация, предоставляемая участникам в интерактивной форме, возможность проявить себя, познакомиться с коллегами из других подразделений и многое другое, делает семинары очень теплыми и эмоционально насыщенными».