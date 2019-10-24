Общество

Более 100 псковских школьников участвуют в Псковском детском форуме и проекте «Поверь в себя»

В дни школьных каникул на базе оздоровительных лагерей Псковской области стартовали два образовательных проекта для детей. В них принимают участие более 100 школьников из районов и городов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе при поддержке администрации Псковской области и лично главы региона Михаила Ведерникова проходит Псковский детский форум. Его участниками стали 50 детей из 8 районов. Школьников ждут интерактивные и коммуникативные площадки по проектной и волонтерской деятельности, а также профориентационная работа.

Как отметила организатор мероприятия, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, по итогам смены будет сформирован детский общественный совет. Активные ребята будут проводить на местах профилактическую работу со сверстниками. В совет войдут школьники от 14 до 17 лет.

28 октября на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе стартует проект «Поверь в себя» для трудных подростков из Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского, Опочецкого, Невельского и Островского районов. В течение 4-х дней со школьниками по специально разработанной программе будут работать 20 волонтеров и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Планируется проведение спортивных, профориентационных и образовательных мероприятий. Проект призван создать условия для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Организатор - УМВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области.