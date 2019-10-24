Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Где переобуть машину?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
«Бригадный Подряд» в Пскове
Золотая осень где отдохнуть?
Аварий не будет!
не думай о Yota
Кто такие шабашники?
Штраф за оскорбление коллектора
Идеальное авто в Автотим
Сапоги на первые морозы
Вера Брежнева в Пскове
Розыгрыш Билетов
Архитектор провалов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Проблемы и долги по ЖКХ
 
 
 
ещё Общество 24.10.2019 10:332 Псковский школьник Иван Степанов получит награду в Москве за спасение тонущего ребенка 28.10.2019 21:340 Пенсионный фонд предупреждает о сайтах-подделках ПФР 28.10.2019 21:250 Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО 28.10.2019 20:220 В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек 28.10.2019 19:334 Смертность в Псковской области снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4% 28.10.2019 19:260 Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
 
 
 
Самое популярное 27.10.2019 20:1218 Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО 25.10.2019 10:512 На окраине Великих Лук обнаружены тела парня и девушки 25.10.2019 16:598 Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев 25.10.2019 14:0016 Козловский вместо Котова. Что стоит за ротацией в «Единой России»? 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО

28.10.2019 21:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 октября. Гостем студии стала глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней вопросы формирования бюджета крупнейшего муниципалитета региона на следующий год, успехи в ремонте дорожной сети, организации и работе ТОСов, исполнении нацпроектов, о ситуации с Талабскими островами и кладбищем в Купровщине.

Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые радиослушатели, на волнах «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк», у микрофона Любовь Кузнецова. Сегодня у нас в гостях глава Псковского района Наталья Федорова. Наталья Анатольевна, добрый день.

Наталья Федорова: Добрый день, Любовь.

Любовь Кузнецова: У нас сегодня широкая хозяйственная повестка. Начнем, пожалуй, с вопроса о формировании бюджета самого крупного муниципального образования Псковской области. Это процесс всегда интересный. На что закладываете средства? Как известно, сейчас, если хорошо проработать бюджет, то в течение года будет чуть легче работать.

Наталья Федорова: Вопрос очень актуальный и важный. Работа по планированию бюджета уже началась — и с депутатами и с комитетами. Бюджет на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность, потому что основной удельный вес расходов идет на культуру, образование, реализацию указов президента, выполнение планов и мероприятий, «дорожных карт» по всем направлениям национальных проектов — образование, демография, жилье и городская среда, безопасные и качественные автодороги. Конечно, мы уделяем особое внимание совершенствованию закупок товаров. Здесь есть над чем поработать, и над оптимизацией есть возможность поработать. Усиление контроля и эффективность расходования бюджетных средств — основное мероприятие, которое будет учтено при планировании и реализации бюджета.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, что сейчас не имеет смысла говорить о цифрах, о постатейной разбивке, потому что бюджет страны сейчас прошел только первое чтение. Говорим в основном о параметрах, чем о постатейном распределении финансов. Тем не менее, из того перечня, который вы обозначили, я понимаю, что нет не важных направлений. Вы обозначили все то, что не второстепенно. Как вам кажется, на что в ближайший год предстоит сделать самый большой упор?

Наталья Федорова: Вы совершенно верно отметили, что все направления важны, и кроме этого есть направления и полномочия по сфере деятельности ЖКХ, которая для нас архиважна на сегодняшний момент. Также я уже отметила, это образование и культура, однозначно спорт, мероприятия по реформированию и оздоровлению материальной базы ЖКХ для оказания качественных услуг населению. Конечно, дороги. Это тот круг вопросов, который наиболее актуален для улучшения качества жизни населения.

Любовь Кузнецова: Приоритетные национальные проекты - само слово «приоритетные» говорит за себя. Это, действительно, не только то, что должно быть сделано в ближайшее время, чтобы люди по всей стране ощутили лучшее качество жизни. Для вас как для руководителя муниципального образования это такой пунктик, который считается в зачет равно как и для всех руководителей муниципальных образований. Скажите, пожалуйста, что в этом году было сделано в Псковском районе по реализации национальных проектов, и как будете продолжать эту работу на плановую трехлетку?

Наталья Федорова: Пройдусь по направлениям, которые я обозначила чуть ранее. По национальному проекту «Образование» в этом году была открыта одна точка роста в Писковской средней общеобразовательной школе, но в следующем году планируется открытие еще шести точек. Здесь требуется софинансирование в рамках районного бюджета, поэтому работа предстоит очень большая, но она стоит того, потому что значительно улучшится качество образовательного процесса. Для детей это очень интересно, я была на открытии и видела эти восторженные глаза. Взрослые тоже с интересом смотрели, какое прекрасное оборудование и какие замечательные возможности есть для того, чтобы мотивировать детей к обучению, получению новых знаний не формально, а в процессе действия.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, а что это - своего рода мини-кванториум?

Наталья Федорова: Это два оборудованных кабинета. Там и ОБЖ, и шахматы, и медицинский блок присутствует, еще несколько направлений. Ребята могут на тренажерах практически отрабатывать действия. Они изучают современную технику, например, квадрокоптеры. Ребята все это легко осваивают и с большим интересом. Это улучшит качество образовательного процесса.

Любовь Кузнецова: То есть пока только Писковская школа, а дальше еще ряд образовательных учреждений района?

Наталья Федорова: В следующем году шесть. В 2021 году завершим процесс по средним образовательным школам. Перспективы хорошие. Раз мы заговорили об образовании, то здесь следует отметить результаты работы по национальному проекту «Демография». Впервые за многие годы мы открыли детский сад ясельного профиля для детей от 2 месяцев до 3 лет - на улице Пражской в Борисовичах. На сегодняшний день он полностью функционирует, все места заняты. Конечно, это новшество для нас, но все осваиваем, штат подобран.

Любовь Кузнецова: Что для вас новшество?

Наталья Федорова: Новшество заключается в возрастном изменении. Полностью четыре группы функционируют как ясли, группы эти разного возраста. Опыта такого пока не было. У нас в основном детские сады, в которые принимают детей от 1 года и 8 месяцев и до дошкольного возраста. Конечно, есть свои особенности, но для нас это было хорошо в плане опыта, так как впереди у нас открытие еще двух дошкольных учреждений — на улице Никольская в Родине и в Портянниково. Эти детские учреждения будут по 120 мест. К концу года мы должны принять эти объекты. Кроме того, запущен масштабный проект по строительству нового дошкольного образовательного учреждения в Неелово. Это будет самый крупный детсад на 270 мест, в следующем году в сентябре мы должны принять этот объект в эксплуатацию. Постройка современных образовательных учреждений и насыщение их оборудованием будет говорить о предоставлении качественной услуги по присмотру и уходу за детьми. Я думаю, что ни о каких очередях мы говорить не будем, всему населению предоставим качественную услугу.

Любовь Кузнецова: Я хочу отметить другой момент. Вот уже сколько ясельных групп открыли - и какая сумасшедшая востребованность. Соответственно мамы могут искать себе работу или вернуться на то рабочее место, откуда ушли в декрет, и быть полезными обществу, экономике. Это здорово. Когда об этом говорят «наверху», можно в это верить или нет, а когда работаешь с этим и понимаешь, что востребованность сумасшедшая, это другие ощущения совершенно, я уверена.

Наталья Федорова: Это реальность. Мы даем мамам возможность самореализоваться. У кого-то материальное положение требует более раннего выхода на работу.

Любовь Кузнецова: А уровень материального положения в нашем регионе такой, что, действительно, лишней копейка в семье не будет. А в других сферах как реализуются национальные проекты?

Наталья Федорова: Хотелось бы отметить «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта в этом году были проведены масштабные ремонты работы.

Любовь Кузнецова: Я напомню, что не так давно с рейдом по дорогам, в том числе и Псковского района, выезжал губернатор Михаил Ведерников. И какую же оценку вы получили, Наталья Анатольевна, с дорожными организациями?

Наталья Федорова: Дело в том, что мы выезжали в рамках поездки губернатора на региональную трассу Ваулино-Торошино и, действительно, деятельность дорожной организации по ремонту получила высокую оценку. Используются новые технологии, которые предполагают более качественное дорожное покрытие, устройство обочин и «карманов» для подъезда автобусов, то есть дороги хорошего качества. Жители также присутствовали при этой приемке, они отметили высокий уровень ремонтных работ и качество.

Любовь Кузнецова: Я полагаю, что берутся самые «убитые» участки дорог?

Наталья Федорова: Да, очень приятно было, мы редко получаем благодарности, но, когда мы отремонтировали первую часть дороги до «Псковэнерго» к Родине...

Любовь Кузнецова: А там живого места не было.

Наталья Федорова: … при приемке мы стояли на дороге, нам звонили жители с благодарностью. Сейчас, проезжая по этим отрезкам (а там был достаточно большой объем работ сделан) отмечаешь высокое качество работ и, конечно, для жителей это огромная комфортность. Всего в рамках «Безопасных и качественных автомобильных дорог» в этом году было затрачено 37 миллионов 520 тысяч рублей. В следующем году планируется сумма чуть поменьше — 33 миллиона рублей. Хочу отметить, по общим подсчетам на ремонт автомобильных дорог в этом году в Псковском районе у нас потрачено 87 миллионов 137 тысяч рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 28,5 километров. Я считаю, что это хороший прорыв. На следующий год мы будем только повышать темпы. Сеть в нашем районе разветвленная, у нас есть федеральные трассы, региональные, дороги местного значения. Протяженность дорог только местного значения составляет 975 километров. Я даже не говорю о дорогах внутри населенных пунктов. Поэтому дороги требуют больших вложений, к этой работе мы подходим системно и планово. Будем реализовывать свои планы.

Любовь Кузнецова: Опять же, в первых строках самые убитые участки, или по направлениям, Север-Юг, как распределяете работы?

Наталья Федорова: Знаете, здесь нельзя говорить об одном факторе. Здесь нужно брать сразу несколько критериев. Ест же такие факторы как транспортная доступность для населения, количество населения, обращения жителей, возможность провести ремонтные работы. Мы должны укладываться в рамки бюджета. Факторов много, но на это есть специальная комиссия, которая вместе с главами сельских поселений рассматривает все заявки и предложения и формирует план.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, Талабы - отдельная тема всегда в наших встречах в этой студии. С момента последней встречи произошел ряд событий, которые сподвигают на то, чтобы опять о них поговорить. Опять же, не так давно поездка на Талабы случилась у губернатора Михаила Ведерникова. Власти всех уровней пытаются вдохнуть новую жизнь в эту территорию. Как воспринимает население столь пристальное внимание властей, как развивается местный ТОС, понимают ли люди, что пошло взаимодействие, что это внимание не для того, чтобы приехать, пофотографироваться и уехать, а для того, чтобы улучшить жизнь людей?

Наталья Федорова: Талабские острова привлекают многочисленных туристов, но для нас это особая территория, потому что там живут люди. Как известно, это межселенная территория. Действительно, есть определенные сдвиги, и об этом можно говорить уже сейчас. Во-первых, создание ТОСа говорит само за себя. Это показывает, что там проживают люди инициативные, они тоже заинтересованы в развитии этой территории, поэтому был создан ТОС, который называется «Александровский посад». Уже есть много планов по развитию, которые мы обсуждали. Я надеюсь, что в ближайшее время они будут реализованы с помощью граждан. Они в принципе уже реализуются: воркаут площадка была установлена силами нашего Центра детского творчества и жителей, участников ТОСа.

Любовь Кузнецова: Что еще, кроме воркаут площадки, из жизненно необходимых вещей?

Наталья Федорова: Транспортная доступность — первоочередной вопрос.

Любовь Кузнецова: Вы имеете ввиду с материковой частью?

Наталья Федорова: С материковой частью, именно водный транспорт. Я хочу сказать, что сейчас происходят большие изменения. В рамках приграничного сотрудничества, согласно инвестиционному проекту «Общее Чудское озеро-2», уже в этом году в Толбице, на материковой части, строится причал. В декабре основная часть работ должна быть завершена, благоустройство планируется на 2020 год. Также в этом году в рамках данного проекта мы планируем запустить аукцион на приобретение нового катера, который будет вмещать 30 человек плюс экипаж.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, с технической точки зрения это будет обычный катер или на воздушной подушке? Второй вариант позволяет и зимой обеспечить транспортную доступность с материком.

Наталья Федорова: Это будет катер, приспособленный больше к климатическим и гидрологическим условиям захода из реки в озеро. Река мелеет, сейчас Талабск подходит под эти условия, катер будет приобретаться с определенными техническими возможностями. Есть здесь свои особенности.

Любовь Кузнецова: Я так полагаю, решение транспортной задачи позволит разрешить целый комплекс проблем, с которыми сталкиваются островитяне.

Наталья Федорова: Конечно, это доступность — для жителей, их родственников, туристов. Это снимет определенную часть социального напряжения. Мы говорим о развитии инфраструктуры. Здесь хотелось бы добавить, что губернатором принято решение о ремонте Дома культуры, ремонтные работы начнутся в этом году. Сейчас мы работаем над проектом внутреннего содержания, творческой составляющей. Здесь работа предстоит большая. Но это тоже достаточно значительный шаг, потому что и у ТОСа есть свое видение работы этого, скажем, Центра культуры, может быть он будет по-другому называться, но смысл его будет более глубоким, чем Дом культуры. Конечно, вопрос здесь стоит еще и с обустройством каких-то рекреационных площадок, приспособленных для отдыха, скорее всего это будут точечные площадки по маршруту — от храма к могиле отца Николая и к Северному берегу. Здесь еще предстоит большая работа и по дорожному покрытию, и по устройству самих площадок.

Любовь Кузнецова: Насколько системно выстроена работа по обращению с ТКО на острове?

Наталья Федорова: Когда мы подходим к Северному берегу, там обустроена площадка для ТКО. На сегодняшний день там функционируют две такие площадки. «Мехуборкой» регулярно производится вывоз мусора, поэтому здесь мы можем говорить об абсолютном налаживании процесса. Был вопрос по квитанциям, но на сегодняшний день он тоже разрешен. В этом вопросе есть большие подвижки. Буквально вчера на острова выезжали волонтеры с целью проведения субботника совместно с местными жителями, нашими сотрудниками. Был вывезен достаточно большой объем мусора.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, если обращаться к проблеме ТКО уже отходя от темы Талабов, возвращаясь на территорию материковую - как эта система налажена здесь? Стало ли меньше несанкционированных свалок, какова реакция людей в деревнях на мешковый сбор мусора? Как дачники пережили этот сезон? Сумасшедших срывов нет?

Наталья Федорова: Сумасшедших срывов нет, к счастью. Но проблемы есть. По несанкционированным свалкам есть движение, мы стараемся их убирать, «Мехуборка» составила интерактивные карты, активно работаем в этом направлении. Главы сельских поселений активно сотрудничают с УМВД, прокуратурой, организуют совместные выезды по определению таких мест и их фиксации.

Любовь Кузнецова: То есть вы сразу обозначили, что это все серьезно?

Наталья Федорова: Да, вопрос, действительно, очень серьезный и требует разрешения. Поскольку район расположен вокруг города Пскова, выехать в лес и увидеть там гору мусора неприятно всем людям. Этот вопрос постоянно находится на контроле. На каждом расширенном совещании мы говорим об этом, на совещании с главами, буквально на этой неделе состоялось такое заседание, представитель «Мехуборки» присутствует системно, проговариваются все проблемные вопросы. Здесь взаимопонимание у нас есть.

Любовь Кузнецова: Что чаще всего звучит как проблемные вопросы?

Наталья Федорова: До сих пор остаются проблемы с квитанциями.

Любовь Кузнецова: Их доставка?

Наталья Федорова: Их доставка, где-то еще есть неправильные сведения, процесс корректировки сведений о собственниках идет длительно, не всегда есть понимание, но мы всегда об этом говорим и стараемся уточнять сведения, указываем на это организации, предоставляющей услугу. Одна из проблем - необходимость установки дополнительных контейнеров.

Любовь Кузнецова: Это уже главы сельских поселений обозначают?

Наталья Федорова: В некоторых населенных пунктах все-таки еще есть такая потребность. Установка контейнеров отрабатывается. В этом тоже есть движение. Это такие основные проблемные моменты.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, диалог с регоператором у вас выстроен? Не было бы заинтересованности, то не приходил бы к вам на совещание?

Наталья Федорова: Каждое совещание проходит с представителем регоператора, где не просто доносится какая-то информация, а решаются насущные проблемы.

Любовь Кузнецова: А бывает ли так, что приходит представитель регоператора и говорит: «А нашел тут намедни на ваших территориях такое-то количество несанкционированных свалок»? И тогда как вы поступаете?

Наталья Федорова: Ну даже не говорит, а присылает письма. Далее мы определяем собственника территории, и в зависимости от того, кто является собственником, определяем порядок действий.

Любовь Кузнецова: То есть это и претензионная работа..

Наталья Федорова: Обязательно. Претензионная, выезд муниципального контроля для обследования земельного участка и вынесения предписания собственнику. Все в зависимости от ситуации, но реакция на каждое такое обращение есть однозначно.

Любовь Кузнецова: Много ли тех, кто не хочет убирать то, что оставляют люди или он сам на своей территории? Есть ли понимание у собственников земельных участков или арендаторов о том, что они несут эту ответственность в том числе? Не всегда можно всех собак на властей повесить. Но власти всегда должны подталкивать собственников к какой-то реакции.

Наталья Федорова: Я абсолютно согласна, потому что мы должны предупреждать людей и реагировать. Я думаю, что не все знают об ответственности, которая грозит за неисполнение, за ненадлежащее содержание участка. Бывают случаи, когда свалки возникают, а собственники о них не знают. Поэтому, тут самое главное предупреждение и профилактические работы. Я хочу сказать огромное спасибо главам сельских поселений, потому что часть нагрузки они несут на себя.

Любовь Кузнецова: Именно в части проконтролировать и донести информацию, это вы имеете в виду?

Наталья Федорова: И это, и иногда даже убрать.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, приближаясь к завершению нашего разговора, хочется задать пару острых вопросов. Буквально этим летом случилась ситуация довольно спорная, не хочется говорить, что скандальная, хотя и не без этого. Я имею в виду желание или необходимость размещения кладбища рядом с поселением Купровщина, и то, как на это отреагировали жители. Довольно острая была ситуация, как она разрешилась и какие действия предпринимает волость для того, чтобы определить территорию, потому что кладбищенский вопрос очень серьезный?

Наталья Федорова: Да, этот вопрос серьезный, актуальный, вы знаете, что для многих муниципальных образований он стоит остро. Подбор территории для кладбища осуществляется не только волостью. В данной ситуации проводились публичные слушания, организованные волостью, с представителями администрации Псковского района, соответственно было учтено мнение местных жителей. В результате слушаний в согласовании этого участка было отказано. На сегодняшний день Писковская волость ведет работу по подбору участка для кладбища в другом месте, который будет соответствовать всем нормам. Такие моменты должны согласовываться с жителями, что и было проведено, поэтому нарушений здесь нет.

Любовь Кузнецова: Несмотря на то, что слушания носят рекомендательный характер, в данном случае вы прислушались к мнению людей?

Наталья Федорова: Конечно, это однозначно.

Любовь Кузнецова: Второй вопрос из острых, который я успеваю задать, это потеря вами первого заместителя. Господин Кузь покинул ваши ряды, и сейчас на вас и на ваших оставшихся заместителях лежит больший пласт работы, чем обычно. Я полагаю, вы нам поясните причины ухода господина Кузя, наверно, сейчас вы занимаетесь поисками нового заместителя?

Наталья Федорова: Вопрос очень острый для нас. Я благодарна Владимиру Васильевичу за слаженную работу в команде, мы понимали друг друга, вместе нам работалось проще и легче. Мы все понимаем, что это было начало нашей деятельности. Конечно, этот год показал, что команда сплоченная и работоспособная. Вы правильно подобрали слово — это «потеря» в определенном смысле, потому что кадры решают все. К сожалению, сейчас мы работаем в более усеченном составе, нагрузка возросла. Но здесь самое важное — подбор кадров, сейчас мы в поиске, но уже есть потенциальные кандидатуры. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос разрешится.

Любовь Кузнецова: Владимир Васильевич занимался хозяйственными вопросами, будучи вашей правой рукой?

Наталья Федорова: Да, он был первым замом, вопросы ЖКХ, строительства, имущественные — это все было в его полномочиях и его ведении.

Любовь Кузнецова: Уход с поста — это его собственное желание?

Наталья Федорова: Да. Это решение, которое он самостоятельно принял.

Любовь Кузнецова: Ну что ж, пожелаем ему удачи. Время эфира подошло к концу. Я напомню, сегодня в программе «Гайд-парк» на «Эхе Москвы» в Пскове была глава Псковского района Наталья Федорова. Спасибо вам, приходите почаще, мы всегда рады задать вам острые вопросы. Хорошего дня.

Наталья Федорова: Спасибо. До свидания.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковский район #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 907 человек
28.10.2019, 21:340 Пенсионный фонд предупреждает о сайтах-подделках ПФР 28.10.2019, 21:250 Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО 28.10.2019, 21:141 В текущем году в Псковской области намолотили в 3 раза больше зерна, чем в прошлом 28.10.2019, 21:020 В Псковском районе будут судить ревнивца, ударившего сожительницу ведром
28.10.2019, 20:500 15 работ отобрано в Псковской области на Всероссийский этап Международного конкурса «Красота Божьего мира» 28.10.2019, 20:360 Турецкие отели могут обложить «налогом на проживание» 28.10.2019, 20:220 В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек 28.10.2019, 20:100 Областная библиотека приглашает на концерт
28.10.2019, 19:590 До трех лет лишения свободы грозит жителю Тямши, избившему соседа 28.10.2019, 19:414 Реплика Донецкого: Лакмусовый ветер 28.10.2019, 19:334 Смертность в Псковской области снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4% 28.10.2019, 19:260 Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
28.10.2019, 19:150 Усвятский район отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 28.10.2019, 19:020 Стихийную свалку ликвидировали в деревне Лавры в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» 28.10.2019, 18:570 Аварийно-диспетчерская служба псковского «Горводоканала» работает в усиленном режиме 28.10.2019, 18:540 Порховская коррекционная школа-интернат незаконно привлекала к работам подростков
28.10.2019, 18:410 Опубликована программа «Ночи искусств» в Изборске 28.10.2019, 18:380 День детских шахмат прошел в Псковской области 28.10.2019, 18:310 Хочешь скидку - принеси тыкву 28.10.2019, 18:280 В ДТП в Крестах водитель иномарки получил перелом ключицы
28.10.2019, 18:191 «Супер фитнес» поможет похудеть к Новому году 28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова 28.10.2019, 18:092 Участницы «Мисс Псков 2019» приняли участие в брендовой фотосессии 28.10.2019, 18:090 Как подсчитывается общий доход семьи при оформлении ежемесячной денежной выплаты из средств МСК?
28.10.2019, 18:023 В ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове автоледи получили ушибы почки и грудной клетки 28.10.2019, 18:010 Более 100 псковских школьников участвуют в Псковском детском форуме и проекте «Поверь в себя» 28.10.2019, 17:555 ​​​​​​​Интерактив: Кромешный мрак «Простории» 28.10.2019, 17:411 Два офиса врача общей практики в ближайшие дни возобновят работу после ремонта
28.10.2019, 17:412 Василий Осипов об усилении ветра: «Все структуры для ликвидации последствий стихии были задействованы своевременно и оперативно» 28.10.2019, 17:390 Профактив Псковской городской поликлиники отработал навыки профилактики эмоционального выгорания 28.10.2019, 17:260 Рынок недвижимости в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 28.10.2019, 17:150 Евгений Седов: Возникающие вопросы власти Палкинского района решают с «Экопромом» совместно
28.10.2019, 17:061 В гидрометцентре рассказали о ближайшем изменении ветра в Пскове 28.10.2019, 16:570 Изменения законодательства в сфере ТКО обсуждают на семинаре в Псковской городской Думе 28.10.2019, 16:452 Власти Пскова судятся с подрядчиком по реконструкции общественной территории на проспекте Энтузиастов 28.10.2019, 16:450 На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела пройдет акция «Заявитель»
28.10.2019, 16:380 Современные станки Felder поступили в Псковский политехнический колледж 28.10.2019, 16:240 Отечественные сварочные электроды: пример правильного импортозамещения 28.10.2019, 16:191 «Да будь я хоть негром преклонных годов…» 28.10.2019, 16:122 5 ноября дольщики озвучат свое решение в отношении дома на Юбилейной в Пскове
28.10.2019, 16:010 Супружескую пару избили возле ночного клуба в Великих Луках 28.10.2019, 15:480 Ситуацию с состоянием Советского моста вновь вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения 28.10.2019, 15:450 «Единая Россия» сделала подарок псковской школьной библиотеке 28.10.2019, 15:331 Областные власти предлагают сделать общественную парковку, чтобы сдать проблемный дом на Юбилейной в Пскове
28.10.2019, 15:240 На профсоюзной базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась вторая репетиция молодежной «Танцетерапии» 28.10.2019, 15:173 Псковские энергетики используют дроны для сокращения времени обследования линий после непогоды 28.10.2019, 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО 28.10.2019, 15:021 300 тысяч рублей планируется выделить на повторную госэкспертизу проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель»
28.10.2019, 14:560 Дмитрий Шахов принял участие в официальных мероприятиях празднования 100-летия Государственного университета управления в Москве 28.10.2019, 14:496 Александр Братчиков предложил вариант решения для проблемного дома на улице Юбилейной в Пскове 28.10.2019, 14:371 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019, 13:531 Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
28.10.2019, 13:420 Псков вошел в топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году 28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга 28.10.2019, 13:260 Руководство двух колоний Псковской области уличили в необоснованном поощрении осужденных 28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии
28.10.2019, 13:130 Прокуратура обязала администрацию Порховского района выплатить задолженность за ремонт «Полонской школы» 28.10.2019, 13:040 Уголовное дело завели на жителя Печор, применившего насилие к полицейскому 28.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 28.10.2019, 12:5610 Псковский общественный туалет: он вроде есть, а вроде и нет
28.10.2019, 12:480 Футболисты ФК «Псков-747» 2002 года рождения узнали своих соперников на финале первенства России 28.10.2019, 12:350 Палкинский мошенник потратил почти полмиллиона на строительство несуществующего дома 28.10.2019, 12:270 В поездах РЖД откажутся от деления на плацкарты и купе 28.10.2019, 12:200 Банк «Открытие» и ВКонтакте запускают третий сезон грантовой программы #яделаюбизнес для предпринимателей
28.10.2019, 12:180 «Большой этнографический диктант» напишут псковичи 1 ноября 28.10.2019, 12:100 Прокуратура обнаружила порховского предпринимателя, незаконно утилизирующего отходы 28.10.2019, 12:001 Детский сад в Опочке отметил столетний юбилей 28.10.2019, 11:580 Великолучанин ночью влез в окно магазина и совершил кражу
28.10.2019, 11:530 «Постскриптум»: Кадровые перестановки у псковских «единороссов» и создание Архсовета 28.10.2019, 11:520 В Гдовском лесу спасатели нашли потерявшегося 80-летнего пенсионера 28.10.2019, 11:440 Псковские таможенники отрабатывали действия при выявлении радиационно-опасных объектов 28.10.2019, 11:371 Фотофакт: На берегу Псковы началось благоустройство парка Строителей
28.10.2019, 11:351 «Псковпассажиравтотранс» проверяет ситуацию с зажатой в дверях автобуса №6 коляской с ребенком 28.10.2019, 11:270 Два «ВАЗа» горели в Опочецком районе 28.10.2019, 11:231 Псковичка, которая 5 лет борется с «наркопритоном» в своем подъезде, просит помощи у властей 28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.