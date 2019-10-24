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Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 октября. Гостем студии стала глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней вопросы формирования бюджета крупнейшего муниципалитета региона на следующий год, успехи в ремонте дорожной сети, организации и работе ТОСов, исполнении нацпроектов, о ситуации с Талабскими островами и кладбищем в Купровщине.

Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые радиослушатели, на волнах «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк», у микрофона Любовь Кузнецова. Сегодня у нас в гостях глава Псковского района Наталья Федорова. Наталья Анатольевна, добрый день.

Наталья Федорова: Добрый день, Любовь.

Любовь Кузнецова: У нас сегодня широкая хозяйственная повестка. Начнем, пожалуй, с вопроса о формировании бюджета самого крупного муниципального образования Псковской области. Это процесс всегда интересный. На что закладываете средства? Как известно, сейчас, если хорошо проработать бюджет, то в течение года будет чуть легче работать.

Наталья Федорова: Вопрос очень актуальный и важный. Работа по планированию бюджета уже началась — и с депутатами и с комитетами. Бюджет на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность, потому что основной удельный вес расходов идет на культуру, образование, реализацию указов президента, выполнение планов и мероприятий, «дорожных карт» по всем направлениям национальных проектов — образование, демография, жилье и городская среда, безопасные и качественные автодороги. Конечно, мы уделяем особое внимание совершенствованию закупок товаров. Здесь есть над чем поработать, и над оптимизацией есть возможность поработать. Усиление контроля и эффективность расходования бюджетных средств — основное мероприятие, которое будет учтено при планировании и реализации бюджета.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, что сейчас не имеет смысла говорить о цифрах, о постатейной разбивке, потому что бюджет страны сейчас прошел только первое чтение. Говорим в основном о параметрах, чем о постатейном распределении финансов. Тем не менее, из того перечня, который вы обозначили, я понимаю, что нет не важных направлений. Вы обозначили все то, что не второстепенно. Как вам кажется, на что в ближайший год предстоит сделать самый большой упор?

Наталья Федорова: Вы совершенно верно отметили, что все направления важны, и кроме этого есть направления и полномочия по сфере деятельности ЖКХ, которая для нас архиважна на сегодняшний момент. Также я уже отметила, это образование и культура, однозначно спорт, мероприятия по реформированию и оздоровлению материальной базы ЖКХ для оказания качественных услуг населению. Конечно, дороги. Это тот круг вопросов, который наиболее актуален для улучшения качества жизни населения.

Любовь Кузнецова: Приоритетные национальные проекты - само слово «приоритетные» говорит за себя. Это, действительно, не только то, что должно быть сделано в ближайшее время, чтобы люди по всей стране ощутили лучшее качество жизни. Для вас как для руководителя муниципального образования это такой пунктик, который считается в зачет равно как и для всех руководителей муниципальных образований. Скажите, пожалуйста, что в этом году было сделано в Псковском районе по реализации национальных проектов, и как будете продолжать эту работу на плановую трехлетку?

Наталья Федорова: Пройдусь по направлениям, которые я обозначила чуть ранее. По национальному проекту «Образование» в этом году была открыта одна точка роста в Писковской средней общеобразовательной школе, но в следующем году планируется открытие еще шести точек. Здесь требуется софинансирование в рамках районного бюджета, поэтому работа предстоит очень большая, но она стоит того, потому что значительно улучшится качество образовательного процесса. Для детей это очень интересно, я была на открытии и видела эти восторженные глаза. Взрослые тоже с интересом смотрели, какое прекрасное оборудование и какие замечательные возможности есть для того, чтобы мотивировать детей к обучению, получению новых знаний не формально, а в процессе действия.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, а что это - своего рода мини-кванториум?

Наталья Федорова: Это два оборудованных кабинета. Там и ОБЖ, и шахматы, и медицинский блок присутствует, еще несколько направлений. Ребята могут на тренажерах практически отрабатывать действия. Они изучают современную технику, например, квадрокоптеры. Ребята все это легко осваивают и с большим интересом. Это улучшит качество образовательного процесса.

Любовь Кузнецова: То есть пока только Писковская школа, а дальше еще ряд образовательных учреждений района?

Наталья Федорова: В следующем году шесть. В 2021 году завершим процесс по средним образовательным школам. Перспективы хорошие. Раз мы заговорили об образовании, то здесь следует отметить результаты работы по национальному проекту «Демография». Впервые за многие годы мы открыли детский сад ясельного профиля для детей от 2 месяцев до 3 лет - на улице Пражской в Борисовичах. На сегодняшний день он полностью функционирует, все места заняты. Конечно, это новшество для нас, но все осваиваем, штат подобран.

Любовь Кузнецова: Что для вас новшество?

Наталья Федорова: Новшество заключается в возрастном изменении. Полностью четыре группы функционируют как ясли, группы эти разного возраста. Опыта такого пока не было. У нас в основном детские сады, в которые принимают детей от 1 года и 8 месяцев и до дошкольного возраста. Конечно, есть свои особенности, но для нас это было хорошо в плане опыта, так как впереди у нас открытие еще двух дошкольных учреждений — на улице Никольская в Родине и в Портянниково. Эти детские учреждения будут по 120 мест. К концу года мы должны принять эти объекты. Кроме того, запущен масштабный проект по строительству нового дошкольного образовательного учреждения в Неелово. Это будет самый крупный детсад на 270 мест, в следующем году в сентябре мы должны принять этот объект в эксплуатацию. Постройка современных образовательных учреждений и насыщение их оборудованием будет говорить о предоставлении качественной услуги по присмотру и уходу за детьми. Я думаю, что ни о каких очередях мы говорить не будем, всему населению предоставим качественную услугу.

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Любовь Кузнецова: Я хочу отметить другой момент. Вот уже сколько ясельных групп открыли - и какая сумасшедшая востребованность. Соответственно мамы могут искать себе работу или вернуться на то рабочее место, откуда ушли в декрет, и быть полезными обществу, экономике. Это здорово. Когда об этом говорят «наверху», можно в это верить или нет, а когда работаешь с этим и понимаешь, что востребованность сумасшедшая, это другие ощущения совершенно, я уверена.

Наталья Федорова: Это реальность. Мы даем мамам возможность самореализоваться. У кого-то материальное положение требует более раннего выхода на работу.

Любовь Кузнецова: А уровень материального положения в нашем регионе такой, что, действительно, лишней копейка в семье не будет. А в других сферах как реализуются национальные проекты?

Наталья Федорова: Хотелось бы отметить «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта в этом году были проведены масштабные ремонты работы.

Любовь Кузнецова: Я напомню, что не так давно с рейдом по дорогам, в том числе и Псковского района, выезжал губернатор Михаил Ведерников. И какую же оценку вы получили, Наталья Анатольевна, с дорожными организациями?

Наталья Федорова: Дело в том, что мы выезжали в рамках поездки губернатора на региональную трассу Ваулино-Торошино и, действительно, деятельность дорожной организации по ремонту получила высокую оценку. Используются новые технологии, которые предполагают более качественное дорожное покрытие, устройство обочин и «карманов» для подъезда автобусов, то есть дороги хорошего качества. Жители также присутствовали при этой приемке, они отметили высокий уровень ремонтных работ и качество.

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Любовь Кузнецова: Я полагаю, что берутся самые «убитые» участки дорог?

Наталья Федорова: Да, очень приятно было, мы редко получаем благодарности, но, когда мы отремонтировали первую часть дороги до «Псковэнерго» к Родине...

Любовь Кузнецова: А там живого места не было.

Наталья Федорова: … при приемке мы стояли на дороге, нам звонили жители с благодарностью. Сейчас, проезжая по этим отрезкам (а там был достаточно большой объем работ сделан) отмечаешь высокое качество работ и, конечно, для жителей это огромная комфортность. Всего в рамках «Безопасных и качественных автомобильных дорог» в этом году было затрачено 37 миллионов 520 тысяч рублей. В следующем году планируется сумма чуть поменьше — 33 миллиона рублей. Хочу отметить, по общим подсчетам на ремонт автомобильных дорог в этом году в Псковском районе у нас потрачено 87 миллионов 137 тысяч рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 28,5 километров. Я считаю, что это хороший прорыв. На следующий год мы будем только повышать темпы. Сеть в нашем районе разветвленная, у нас есть федеральные трассы, региональные, дороги местного значения. Протяженность дорог только местного значения составляет 975 километров. Я даже не говорю о дорогах внутри населенных пунктов. Поэтому дороги требуют больших вложений, к этой работе мы подходим системно и планово. Будем реализовывать свои планы.

Любовь Кузнецова: Опять же, в первых строках самые убитые участки, или по направлениям, Север-Юг, как распределяете работы?

Наталья Федорова: Знаете, здесь нельзя говорить об одном факторе. Здесь нужно брать сразу несколько критериев. Ест же такие факторы как транспортная доступность для населения, количество населения, обращения жителей, возможность провести ремонтные работы. Мы должны укладываться в рамки бюджета. Факторов много, но на это есть специальная комиссия, которая вместе с главами сельских поселений рассматривает все заявки и предложения и формирует план.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, Талабы - отдельная тема всегда в наших встречах в этой студии. С момента последней встречи произошел ряд событий, которые сподвигают на то, чтобы опять о них поговорить. Опять же, не так давно поездка на Талабы случилась у губернатора Михаила Ведерникова. Власти всех уровней пытаются вдохнуть новую жизнь в эту территорию. Как воспринимает население столь пристальное внимание властей, как развивается местный ТОС, понимают ли люди, что пошло взаимодействие, что это внимание не для того, чтобы приехать, пофотографироваться и уехать, а для того, чтобы улучшить жизнь людей?

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Наталья Федорова: Талабские острова привлекают многочисленных туристов, но для нас это особая территория, потому что там живут люди. Как известно, это межселенная территория. Действительно, есть определенные сдвиги, и об этом можно говорить уже сейчас. Во-первых, создание ТОСа говорит само за себя. Это показывает, что там проживают люди инициативные, они тоже заинтересованы в развитии этой территории, поэтому был создан ТОС, который называется «Александровский посад». Уже есть много планов по развитию, которые мы обсуждали. Я надеюсь, что в ближайшее время они будут реализованы с помощью граждан. Они в принципе уже реализуются: воркаут площадка была установлена силами нашего Центра детского творчества и жителей, участников ТОСа.

Любовь Кузнецова: Что еще, кроме воркаут площадки, из жизненно необходимых вещей?

Наталья Федорова: Транспортная доступность — первоочередной вопрос.

Любовь Кузнецова: Вы имеете ввиду с материковой частью?

Наталья Федорова: С материковой частью, именно водный транспорт. Я хочу сказать, что сейчас происходят большие изменения. В рамках приграничного сотрудничества, согласно инвестиционному проекту «Общее Чудское озеро-2», уже в этом году в Толбице, на материковой части, строится причал. В декабре основная часть работ должна быть завершена, благоустройство планируется на 2020 год. Также в этом году в рамках данного проекта мы планируем запустить аукцион на приобретение нового катера, который будет вмещать 30 человек плюс экипаж.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, с технической точки зрения это будет обычный катер или на воздушной подушке? Второй вариант позволяет и зимой обеспечить транспортную доступность с материком.

Наталья Федорова: Это будет катер, приспособленный больше к климатическим и гидрологическим условиям захода из реки в озеро. Река мелеет, сейчас Талабск подходит под эти условия, катер будет приобретаться с определенными техническими возможностями. Есть здесь свои особенности.

Любовь Кузнецова: Я так полагаю, решение транспортной задачи позволит разрешить целый комплекс проблем, с которыми сталкиваются островитяне.

Наталья Федорова: Конечно, это доступность — для жителей, их родственников, туристов. Это снимет определенную часть социального напряжения. Мы говорим о развитии инфраструктуры. Здесь хотелось бы добавить, что губернатором принято решение о ремонте Дома культуры, ремонтные работы начнутся в этом году. Сейчас мы работаем над проектом внутреннего содержания, творческой составляющей. Здесь работа предстоит большая. Но это тоже достаточно значительный шаг, потому что и у ТОСа есть свое видение работы этого, скажем, Центра культуры, может быть он будет по-другому называться, но смысл его будет более глубоким, чем Дом культуры. Конечно, вопрос здесь стоит еще и с обустройством каких-то рекреационных площадок, приспособленных для отдыха, скорее всего это будут точечные площадки по маршруту — от храма к могиле отца Николая и к Северному берегу. Здесь еще предстоит большая работа и по дорожному покрытию, и по устройству самих площадок.

Любовь Кузнецова: Насколько системно выстроена работа по обращению с ТКО на острове?

Наталья Федорова: Когда мы подходим к Северному берегу, там обустроена площадка для ТКО. На сегодняшний день там функционируют две такие площадки. «Мехуборкой» регулярно производится вывоз мусора, поэтому здесь мы можем говорить об абсолютном налаживании процесса. Был вопрос по квитанциям, но на сегодняшний день он тоже разрешен. В этом вопросе есть большие подвижки. Буквально вчера на острова выезжали волонтеры с целью проведения субботника совместно с местными жителями, нашими сотрудниками. Был вывезен достаточно большой объем мусора.

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Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, если обращаться к проблеме ТКО уже отходя от темы Талабов, возвращаясь на территорию материковую - как эта система налажена здесь? Стало ли меньше несанкционированных свалок, какова реакция людей в деревнях на мешковый сбор мусора? Как дачники пережили этот сезон? Сумасшедших срывов нет?

Наталья Федорова: Сумасшедших срывов нет, к счастью. Но проблемы есть. По несанкционированным свалкам есть движение, мы стараемся их убирать, «Мехуборка» составила интерактивные карты, активно работаем в этом направлении. Главы сельских поселений активно сотрудничают с УМВД, прокуратурой, организуют совместные выезды по определению таких мест и их фиксации.

Любовь Кузнецова: То есть вы сразу обозначили, что это все серьезно?

Наталья Федорова: Да, вопрос, действительно, очень серьезный и требует разрешения. Поскольку район расположен вокруг города Пскова, выехать в лес и увидеть там гору мусора неприятно всем людям. Этот вопрос постоянно находится на контроле. На каждом расширенном совещании мы говорим об этом, на совещании с главами, буквально на этой неделе состоялось такое заседание, представитель «Мехуборки» присутствует системно, проговариваются все проблемные вопросы. Здесь взаимопонимание у нас есть.

Любовь Кузнецова: Что чаще всего звучит как проблемные вопросы?

Наталья Федорова: До сих пор остаются проблемы с квитанциями.

Любовь Кузнецова: Их доставка?

Наталья Федорова: Их доставка, где-то еще есть неправильные сведения, процесс корректировки сведений о собственниках идет длительно, не всегда есть понимание, но мы всегда об этом говорим и стараемся уточнять сведения, указываем на это организации, предоставляющей услугу. Одна из проблем - необходимость установки дополнительных контейнеров.

Любовь Кузнецова: Это уже главы сельских поселений обозначают?

Наталья Федорова: В некоторых населенных пунктах все-таки еще есть такая потребность. Установка контейнеров отрабатывается. В этом тоже есть движение. Это такие основные проблемные моменты.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, диалог с регоператором у вас выстроен? Не было бы заинтересованности, то не приходил бы к вам на совещание?

Наталья Федорова: Каждое совещание проходит с представителем регоператора, где не просто доносится какая-то информация, а решаются насущные проблемы.

Любовь Кузнецова: А бывает ли так, что приходит представитель регоператора и говорит: «А нашел тут намедни на ваших территориях такое-то количество несанкционированных свалок»? И тогда как вы поступаете?

Наталья Федорова: Ну даже не говорит, а присылает письма. Далее мы определяем собственника территории, и в зависимости от того, кто является собственником, определяем порядок действий.

Любовь Кузнецова: То есть это и претензионная работа..

Наталья Федорова: Обязательно. Претензионная, выезд муниципального контроля для обследования земельного участка и вынесения предписания собственнику. Все в зависимости от ситуации, но реакция на каждое такое обращение есть однозначно.

Любовь Кузнецова: Много ли тех, кто не хочет убирать то, что оставляют люди или он сам на своей территории? Есть ли понимание у собственников земельных участков или арендаторов о том, что они несут эту ответственность в том числе? Не всегда можно всех собак на властей повесить. Но власти всегда должны подталкивать собственников к какой-то реакции.

Наталья Федорова: Я абсолютно согласна, потому что мы должны предупреждать людей и реагировать. Я думаю, что не все знают об ответственности, которая грозит за неисполнение, за ненадлежащее содержание участка. Бывают случаи, когда свалки возникают, а собственники о них не знают. Поэтому, тут самое главное предупреждение и профилактические работы. Я хочу сказать огромное спасибо главам сельских поселений, потому что часть нагрузки они несут на себя.

Любовь Кузнецова: Именно в части проконтролировать и донести информацию, это вы имеете в виду?

Наталья Федорова: И это, и иногда даже убрать.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, приближаясь к завершению нашего разговора, хочется задать пару острых вопросов. Буквально этим летом случилась ситуация довольно спорная, не хочется говорить, что скандальная, хотя и не без этого. Я имею в виду желание или необходимость размещения кладбища рядом с поселением Купровщина, и то, как на это отреагировали жители. Довольно острая была ситуация, как она разрешилась и какие действия предпринимает волость для того, чтобы определить территорию, потому что кладбищенский вопрос очень серьезный?

Наталья Федорова: Да, этот вопрос серьезный, актуальный, вы знаете, что для многих муниципальных образований он стоит остро. Подбор территории для кладбища осуществляется не только волостью. В данной ситуации проводились публичные слушания, организованные волостью, с представителями администрации Псковского района, соответственно было учтено мнение местных жителей. В результате слушаний в согласовании этого участка было отказано. На сегодняшний день Писковская волость ведет работу по подбору участка для кладбища в другом месте, который будет соответствовать всем нормам. Такие моменты должны согласовываться с жителями, что и было проведено, поэтому нарушений здесь нет.

Любовь Кузнецова: Несмотря на то, что слушания носят рекомендательный характер, в данном случае вы прислушались к мнению людей?

Наталья Федорова: Конечно, это однозначно.

Любовь Кузнецова: Второй вопрос из острых, который я успеваю задать, это потеря вами первого заместителя. Господин Кузь покинул ваши ряды, и сейчас на вас и на ваших оставшихся заместителях лежит больший пласт работы, чем обычно. Я полагаю, вы нам поясните причины ухода господина Кузя, наверно, сейчас вы занимаетесь поисками нового заместителя?

Наталья Федорова: Вопрос очень острый для нас. Я благодарна Владимиру Васильевичу за слаженную работу в команде, мы понимали друг друга, вместе нам работалось проще и легче. Мы все понимаем, что это было начало нашей деятельности. Конечно, этот год показал, что команда сплоченная и работоспособная. Вы правильно подобрали слово — это «потеря» в определенном смысле, потому что кадры решают все. К сожалению, сейчас мы работаем в более усеченном составе, нагрузка возросла. Но здесь самое важное — подбор кадров, сейчас мы в поиске, но уже есть потенциальные кандидатуры. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос разрешится.

Любовь Кузнецова: Владимир Васильевич занимался хозяйственными вопросами, будучи вашей правой рукой?

Наталья Федорова: Да, он был первым замом, вопросы ЖКХ, строительства, имущественные — это все было в его полномочиях и его ведении.

Любовь Кузнецова: Уход с поста — это его собственное желание?

Наталья Федорова: Да. Это решение, которое он самостоятельно принял.

Любовь Кузнецова: Ну что ж, пожелаем ему удачи. Время эфира подошло к концу. Я напомню, сегодня в программе «Гайд-парк» на «Эхе Москвы» в Пскове была глава Псковского района Наталья Федорова. Спасибо вам, приходите почаще, мы всегда рады задать вам острые вопросы. Хорошего дня.

Наталья Федорова: Спасибо. До свидания.