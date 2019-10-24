Общество

Власти Пскова судятся с подрядчиком по реконструкции общественной территории на проспекте Энтузиастов

Власти Пскова судятся с подрядчиком по реконструкции общественной территории на проспекте Энтузиастов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник планово-экономического отдела УГХ Пскова Юлия Ведер на заседании бюджетного комитета Псковской городской Думы, на котором заслушивалась информация по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонтам дорог, дворов и дворовых проездов, а также капитальному ремонту объектов социальной сферы.

По ее словам, капремонт дорог и дворов идет в рабочем режиме. «По дорогам все в основном расторгованно и в работе. По детским площадкам тоже торги прошли, в том числе с третьего раза на Технической, 14», - сообщила она. Между тем, депутат Дмитрий Барабанов поинтересовался у представителя УГХ, как будет решаться ситуация с освещением на территории сквера на проспекте Энтузиастов.

Юлия Ведер сообщила, что на территории сквера работы по реконструкции еще не начались. «Проект до сих пор не сдан. Завтра суд», - пояснила она. По освещению контракт заключен, но работы не начинаются. Там тоже проблемы, но в этом году что-то должны с освещением сделать», - выразила надежду начальник отдела УГХ.

В ходе заседания комитета также был затронут вопрос с низкими показателями ремонта дворовых территорий в этом году. Члены комитета предложили позвать на сессию гордумы начальника УГХ и попросить у него разъяснений, почему в этом году во дворах по многим адресам ремонты еще даже не начинались.

«Например, по Народной, 25 средства на ремонт двора «сгорают» уже второй раз», - заметила и.п. главы города Елена Полонская.

На контроле городского управления строительства и капремонта в настоящее время находится семь объектов, которые требуется отремонтировать по решениям суда и срочным обращениям граждан. Сумма доведенных лимитов на эти цели — 20 млн рублей. «В этом году планируем миллионов 5 освоить, а остальное перенести на следующий год», - отметил начальник управления Павел Андреев.

Между тем, по линии управления образования все запланированные работы по капремонтам на сегодняшний день завершены, кроме строительства спортплощадки у Детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность». Подрядчик к работам еще не приступил. Решается вопрос о расторжении с ним договора. Депутат Дмитрий Барабанов предложил управлению образования внести его в «черный список».