Общество

Стихийную свалку ликвидировали в деревне Лавры в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка»

В деревне Лавры Печорского района ликвидировали стихийную несанкционированную свалку. В субботнике приняли участие активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области, жители Лавровской волости, члены регионального Молодежного парламента и представители регионального оператора по обращению с ТКО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ в Псковской области, за несколько часов участникам субботника удалось собрать около 300 мешков мусора. Затем за работу принялась компания ООО «Экопром». Мешки погрузили в мусоровозы и транспортировали на полигон. Из Лавровской волости вывезли больше 100 кубометров мусора.

Стихийная свалка образовалась в Лаврах давно. Отходы сюда вывозили и жители соседних деревень. За несколько лет свалка растянулась на несколько километров, поэтому появилась острая необходимость решить проблему с мусором. Свалку нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка».

«Раньше весь мусор сгребали в кучу и сжигали, а что не сгорело – вывозили в яму. Сейчас установили мусорные контейнеры. Стало намного чище», - рассказали местные жители.

Перед субботником глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко вместе с представителями ООО «Экопром» встретился с местным населением. На встрече обсудили реализацию «мусорной реформы» в рамках национального проекта «Экология» и ответили на вопросы жителей Лавровской волости.

«Я убедился, что проблема мусора очень серьезная. На эту проблему нужно обратить особое внимание всем жителям волости. Нам здесь жить, и никто кроме нас не наведет здесь порядок. Я хочу, чтобы наши дети жили в чистой, ухоженной местности», - отметил глава Лавровской волости Кирилл Кононов.