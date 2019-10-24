Общество

Усвятский район отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Усвятском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, у мемориала павшим воинам на Замковой горе состоялся торжественный митинг. На нем выступил глава района Дмитрий Петров. От имени губернатора области Михаила Ведерникова он поздравил жителей муниципалитета с памятной датой, а также напомнил о том, какой ценой далось советским воинам освобождение каждого клочка родной земли. Усвятский район за время оккупации понес тяжелые потери: население сократилось вдвое, были разграблены и сожжены более 70 колхозов, а также предприятия, школы, больницы. Жертвами фашистов стали более 1,3 тыс человек.

Память павших воинов и мирных граждан все собравшиеся почтили минутой молчания, к мемориалу были возложены цветы и гирлянда воинской славы. Во время митинга выступили как представители старшего поколения, так и юные жители Усвятского района: Кирилл Мещанов и Ангелина Никулина прочли стихотворения псковских поэтов Алексея Игнатенко и Евгении Гусевой.

Памятные мероприятия продолжилась концертной программой, во время которой выступили солисты и творческие коллективы районного центра культуры. На сцене также прошло награждение благодарственными письмами администрации Усвятского района участников поискового отряда «Гвоздика». В преддверии праздника поисковики подняли и перезахоронили более 40 останков советских воинов, погибших в 1943 году. Глава района Дмитрий Петров поблагодарил поисковиков за большой вклад в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне.