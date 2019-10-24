Общество

Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

В Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения прошла 22-я Всероссийская Олимпиада по школьному краеведению. Мероприятие проводится уже не первый год, и его участниками стали ребята со всей России, которые прошли этапы предварительного отбора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

После первого тура в Москву из Псковской области были приглашены две учащиеся: Елизавета Лещенко из Невеля и Анастасия Семенова из Опочки.

По итогам всех конкурсов учащаяся из Опочки стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады на секции «Летопись родного края», награждена дипломом 1 степени и ценным подарком. За подготовку победителя грамотой Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения награждена научный руководитель школьницы Ольга Григорьева.

Елизавета Лещенко заняла 3 место на секции «Военная история».

Юные краеведы приняли участие в мастер-классах, круглых столах, экскурсиях. В рамках олимпиады прошли творческие вечера, встречи с учеными, музейными работниками, преподавателями вузов. Школьники участвовали в конкурсе эрудитов, а после посещения музеев атрибутировали музейные экспонаты и писали мини-исследовательскую работу.