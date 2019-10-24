Общество

Смертность в Псковской области снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4%

Смертность в Псковской области в январе — августе 2019 года снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Псковстата.

По оперативным данным, в январе-августе 2019 года естественная убыль в расчете на 1000 населения увеличилась на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Общий коэффициент рождаемости в целом по области снизился на 7,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составил 8,7 человека на каждую тысячу населения. Общий коэффициент смертности по области снизился на 3,4% и составил 17,1 умерших на каждую тысячу населения.

В целом по области число умерших в 2 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 1,8, на селе – в 2,7 раза (в январе-августе 2018 года – соответственно в 1,9; 1,6; 2,9 раза).

На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 63,9% всех смертей, от новообразований – 15,9%, от внешних причин смерти – 6%, от болезней органов пищеварения – 5,2%, от болезней органов дыхания – 4%, от инфекционных и паразитарных болезней – 0,5%.

Миграционный прирост населения составил 1514 человек.