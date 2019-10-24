Участницы «Мисс Псков 2019» приняли участие в брендовой фотосессии

Участницы 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в брендовой фотосессии в рамках проекта.
Для каждой девушки подготовили наряд: фирменные юбки и брендированные футболки проекта.
Официальный стилист - Студия колористики Марии Никулиной.
Стилисты конкурса - Нина Попова, Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова, Мария Никулина.
Официальный визажист – Марина Тращенкова (студия Contour_pro).
Визажисты конкурса - Марина Тращенкова, Тируи Мхоян, Анастасия Ламкова
Официальное фото - фотостудия Татьяны Родиной.