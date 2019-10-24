Общество

Средняя зарплата в Псковской области за год увеличилась на 9,1%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-август 2019 года, по данным Псковстата, составила 28510 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 9,1%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 3,8%

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (49699 рублей) и «Добыча полезных ископаемых» (35840 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 74,3% и на 25,7% соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (19747 рублей) за январь-август 2019 года был ниже среднеобластного на 30,7%, «Предоставление прочих видов услуг» (20429 рублей) – на 28,3%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-август 2019 года составила 23491 рубль, что на 17,6% меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области. По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-август 2019 года сложилась в размере 28443 рубля, что составило 99,8% к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области.