Общество

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

Число россиян, поддерживающих деятельность президента Владимира Путина в сферах социальной политики и экономики, возросло в октябре. Об этом свидетельствуют данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение», пишет «Коммерсантъ».



Согласно результатам рейтинга, в октябре социальную политику одобряли 45,8%, а не одобряли 45%, тогда как в марте этого года число людей, негативно оценивающих работу президента по этому направлению, было больше - 47,7%, а позитивно меньше - 43,2%. В сфере экономики деятельность Путина одобряют 40,9%, не одобряют 45,2%. В марте эти показатели составляли 39% и 48% соответственно.



Мнение россиян о сфере обеспечения порядка в стране также улучшилось. Так, 57,5% респондентов оценивают работу президента хорошо, а 33,5% плохо. Весной процент положительных оценок был ниже - 56%.



ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.