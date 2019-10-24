Общество

Курсант псковской Академии ФСИН стала победителем всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI веке»

Снежана Становая вернулась с победой из Москвы, где 23–25 октября состоялся финал XVI Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке». Мероприятие проходило на базе Детского дома отдыха Управления делами президента Российской Федерации «Непецино».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, во всероссийском конкурсе приняли участие 485 молодых людей, представлявших 112 образовательных организаций из 40 регионов Российской Федерации. В финал вышли 148 научных исследований, в том числе работа курсанта Псковского филиала Академии ФСИН России «Решим проблему вместе».

Снежана Становая стала лауреатом заочного тура конкурса и победителем очного тура в номинации «Обществознание», за что была награждена дипломом первой степени и медалью за «Лучшую научную студенческую работу».

Медали за «Творческий вклад в науку, культуру и образование России» удостоен научный руководитель победителя конкурса – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков.

За успехи, достигнутые представителями Псковского филиала Академии ФСИН России, дипломом отмечен начальник образовательной организации Дмитрий Панарин.

Отметим, что организаторами Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» выступили Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при участии ведущих учреждений высшего профессионального образования и содействии Государственной Думы ФС РФ, администрации президента РФ, Московского патриархата, министерства просвещения, министерства науки и высшего образования, министерства культуры Российской Федерации.