Общество

Стартовала третья Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал»

Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» объявляет о старте третьего сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект студенческой олимпиады реализуется с 2017 года совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке администрации президента РФ и министерства науки и высшего образования РФ и является одним из флагманских проектов открытой платформы АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Целью олимпиады является выявление и поддержка талантливых студентов, а также повышение взаимодействия образовательных организаций высшего образования с работодателями. Основой проекта является олимпиада студентов, а также организация и проведение зимних школ и стажировок дипломантов олимпиады в крупнейших российских компаниях.

В соответствии с положением о Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал» медалисты, победители и призеры олимпиады по решению ученого совета образовательной организации высшего образования могут быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательные программы / направления подготовки / укрупненные группы направлений следующего уровня образования, соответствующие направлениям олимпиады. Также медалистам олимпиады предусмотрены денежные премии.

Ознакомиться с положением и направлениями олимпиады сезона 2019–2020 учебного года, а также порядком регистрации и участия студентов можно на официальном сайте олимпиады. Олимпиада проводится в период с октября по май по более чем 65 направлениям: гуманитарным, естественнонаучным, техническим, информационным и медицинским.

В этом году регистрация на направления олимпиады стартовала 2 октября и продлится до 18 ноября включительно.

За более подробной информацией об участии также можно обращаться к представителям организационного комитета олимпиады по электронной почте iprofi.olimp@yandex.ru.