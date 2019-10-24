Общество

Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов с днем вневедомственной охраны

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником — днем вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем вневедомственной охраны!

Ваша служба является одной из важнейших в структуре Росгвардии, а ее эффективность и надёжность проверена временем.

С большой самоотдачей и мужеством вы ежедневно стоите на страже важных для государства объектов, недвижимости и имущества граждан и предприятий, участвуете в профилактике правонарушений, обеспечиваете охрану общественного порядка.

Ваша оперативность реагирования на тревожные сигналы, надежность оказываемых охранных услуг, самоотверженность и отвага, проявляемые при исполнении служебных обязанностей, по праву снискали доверие граждан и уважение к деятельности ведомства.

Только в 2019 году сотрудники подразделений вневедомственной охраны пресекли свыше 62 тысяч правонарушений в отношении имущества физических и юридических лиц. Выявили более 8 тысяч лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления.

Искренне благодарю вас за неустанную добросовестную службу. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять поставленные перед вами ответственные задачи.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам вневедомственной охраны. Пройдя серьезную профессиональную школу, вы заложили прекрасные традиции, воспитали не одно поколение сотрудников, для которых честь мундира, верность долгу и присяге превыше всего.

Желаю успехов в службе, семейного благополучия, понимания, поддержки родных, здоровья вам и вашим близким!», - пишет Виктор Золотов в поздравлении.