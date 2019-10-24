Общество

«Звездный старт» прошел в Великолукском медицинском колледже

В Великолукском медицинском колледже каждый учебный год в октябре студенты первого курса, которые уже успели познакомиться между собой, участвуют в зрелищном празднике «Звездный старт», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Его с нетерпением ждали и первокурсники, и старшекурсники, и преподаватели. «Звездный старт» – долгожданное событие, поэтому готовились к нему студенты заранее и основательно во главе с классными руководителями. В разгаре подготовительной суеты первокурсники не растерялись сняли видеоролики «Мой первый курс» и написали сценарии выступлений. Все группы достойно приняли так называемое «боевое крещение», доказав свою «боевую мощь».

«Звездный старт» этого года открыл много талантов. Каждая группа отличилась по-своему. Лучший танцевальный флешмоб представила дружная 11а группа, которая получила две номинации «Созвездие талантов» и «Всем для танцев хватит места, вместе танцевать не тесно!». Номинации «Лучший рисунок» и «Души прекрасные порывы (художественное слово)» получила 14 группа. В 11в группе жюри отметило танцевальную группу и ее тренера Кристину Коновалову номинациями «Лучший современный танец» и «Мисс талант». За жизнерадостность и оптимизм номинацию «Энерджайзер колледжа» получили студенты 11в группы Леонид Погорелов и Евгений Корнев. Несмотря на конкуренцию, жюри единогласно 1 место присудило 11б группе, которая получила еще пять номинаций: «Лучший видеоролик», «Наш супермен» (Денис Курочкин), «Актерское мастерство», «Самый крутой мачо» (Станислав Леонов), «Артист больших и малых сцен» (Алексей Вуколов).