Общество

Депутат предложил ввести мотивационные письма для поступающих в вузы

Мотивационное письмо от абитуриента, доказывающее его заинтересованность в обучении профессии, могло бы стать дополнительным основанием для бесплатного обучения в вузах, полагает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Такое предложение он направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть данную инициативу об установлении дополнительного основания для поступления на бюджетное отделение в высшие учебные заведения в виде мотивационного письма», - говорится в послании.

Как объясняет Чернышов, современная модель образования не способна точно выяснить, понимает ли абитуриент, для чего он получает образование, а нынешние критерии отбора студентов не дают возможности выявить, продолжит ли выпускник после учёбы в вузе работать по профессии. Депутат приводит примеры, когда большая часть абитуриентов поступает в вузы по советам родителей или друзей, не задумываясь, пригодятся ли им в будущем полученные знания, и занимают места, на которые мечтали попасть те, кто действительно собирается посвятить жизнь той или иной профессии.

«В мотивационном письме абитуриент описывает выбор учебного заведения, свою цель, академические интересы, а также дает обоснование своей мотивации и готовности в получении конкретного образования», — говорится в письме.

По словам Бориса Чернышова, мотивационные письма используются в международной практике, а также в России при поступлении на магистратуру и аспирантуру. Их преимущества: определение уровня осведомлённости абитуриента о профессии, мотивации к учёбе и научной работе, сокращение случаев формального получения высшего образования. Это позволит сократить число студентов, не заинтересованных в работе по выбранной специальности и обеспечит получение мест в вузах тем, кто выбирает профессию осознанно, считает Чернышов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия работает над тем, чтобы абитуриенты могли поступать в высшие учебные заведения посредством интернета.