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Общество

В России расширен список запрещенной для детей информации

29.10.2019 10:15|ПсковКомментариев: 0

К информации, запрещенной для распространения среди детей, отнесена информация, содержащая изображение или описание сексуального насилия. Соответствующий закон вступает в силу 29 октября, сообщает «Парламентская газета».

Изменения внесены в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Это сведения, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, способные вызвать у детей желание употребить наркотики, табак и алкоголь, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошаничеством. Также запрещена информация, оправдывающая допустимость насилия или жестокости. Закон также вводит запрет на информацию, содержащую изображение или описание сексуального насилия.

Устанавливается, что организаторы зрелищных мероприятий, в том числе и кинофильмов, в которых демонстрируются запрещённые сцены, не должны допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет. Такие же требования с сегодняшнего дня действуют для продажи, проката, аренды и выдачи информационной продукции из фондов общедоступных библиотек. Библиотекари и продавцы билетов в кино должны будут требовать у молодых людей документ, позволяющий установить их возраст.

Корректируются требования к обороту указанной продукции вблизи учреждений образования, культуры, отдыха и оздоровления, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций. Распространять запрещенную продукцию нельзя на расстоянии менее чем сто метров от этих объектов. При этом региональные власти вправе сокращать минимальное расстояние до места продажи с учетом плотности застройки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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