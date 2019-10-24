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Кровные и приемные дети - психолог советует, как сохранить детский мир в семье

Одной из основных проблем приемной семьи являются конфликты между кровными и приемными детьми. Психологи псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, дают советы по выходу из внутрисемейного кризиса.

Отношения между кровными и приемными детьми - важный момент в адаптации приемного ребенка в семье. Дети, как и взрослые, могут проявлять великодушие и гостеприимство или тихо присматриваться к новому члену семьи.

1. Признавайте переживания ребенка

Ребенок может чувствовать обиду, отчаяние и гнев от того, что родители проявляют любовь и внимание к другому ребенку. И если родители отказываются видеть и признавать эти чувства, то обиды и злости становится больше, а конфликты между детьми принимают затяжной характер.

2. Помогайте детям соблюдать правило «не вредить»

Важно подсказывать детям способы выхода из конфликтных ситуаций, предлагать выразить свои чувства в рисунке, письме, игре, в «избиении» подушки или боксерской «груши», а не на человеке.

3. Фразы без оскорблений

Умение обозначить и отстоять свои границы – важный навык. Опыт жизни с другими детьми создает условия для развития этого умения у наших детей.

Однако ребенку не всегда очевидна разница между фразами: «Еще раз тронешь, урод, мой планшет, я тебя урою!» и «Держись подальше от моего планшета!»

Важно, чтобы взрослый, признавая право ребенка гневаться, просил формулировать свои высказывания в корректной форме.

4. Не сравнивайте детей

5. Больше юмора и коллективных игр

«Крокодил», «Монополия», «Активити», «Вышибалы». В игре можно символическим образом выразить свою злость и реализовать «план мести», а главное сплотиться, так как игра – это совместное проживание опыта решения задач.