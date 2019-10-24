Общество

763 заявки на конкурс «Лидеры России 2020» поступило от Псковской области

233 830 заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из Псковской области на конкурс поступило 763 заявки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

«На участие в третьем сезоне конкурса "Лидеры России" подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к "Лидерам России". Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России», как и в прошлом году, могут жители не только России, но и других стран. Единственное ограничение – это владение русским языком. В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Самыми активными стали конкурсанты из Украины – 659 заявок, Белоруссии – 501, Казахстана – 417, Узбекистана – 152, Латвии – 76.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста –интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.