Общество

Вопрос о подписании Соглашения о минимальной зарплате в Псковской области на 2020 год рассмотрит трехсторонняя комиссия

29 октября в администрации Псковской области состоится заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, участники заседания обсудят итоги летней оздоровительной кампании детей в Псковской области в 2019 году, основные параметры бюджета региона на 2020 год, план работы комиссии на 2020 год, подписание Соглашения о минимальной заработной плате в Псковской области на 2020 год.

Также в повестке дня заседания — итоги деятельности Псковского облсовпрофа в 2019 году и вопрос об участии ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (город Великие Луки) во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном уровне.