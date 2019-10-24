Общество

Стало известно, чего больше всего боятся россияне

Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Список страхов не сильно изменился с 1994 года, когда исследование было проведено впервые. Однако социологи отмечают динамику в сравнении с июльским опросом, во время которого россияне демонстрировали меньше опасений относительно произвола властей. В июле боязнь произвола властей была на седьмом месте, а теперь входит в топ-3 (рост с 10 до 38%).

Помимо этого россияне переживают по поводу собственного здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также боятся нападения преступников, СПИДа и смерти.

Значительно выросло число тех, кто боится возврата к репрессиям и ужесточения режима: процент опасающихся массовых репрессий увеличился с 9 до 31, а ужесточения политического режима начали бояться 25% (в 2017-м их было 7%). Аналогичная ситуация и с другими страхами.

В «Левада-центре» отмечают общий рост тревоги россиян. Количество ответов «испытываю постоянный страх» растет по всем показателям, утверждает заместитель директора компании Денис Волков. По его словам, большую роль в этом сыграла пенсионная реформа и падение реальных доходов населения.