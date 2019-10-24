Общество

Дни открытых дверей в межрайонных налоговых инспекциях Псковской области посетили почти две тысячи человек

Почти две тысячи налогоплательщиков приняли участие во Всероссийской акции «День открытых дверей по информированию граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах», которая прошла 25 октября во всех межрайонных налоговых инспекциях управления ФНС России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, в день проведения акции, 25 октября, налоговые инспекции и ТОРМы Псковской области работали дольше обычного. Для удобства граждан в операционные залы был выведен дополнительный состав специалистов для работы с налогоплательщиками.

Жители области, посетившие в эти дни налоговые инспекции, получили профессиональные консультации и квалифицированную помощь налоговых инспекторов. Специалисты службы помогли всем желающим разобраться в полученном налоговом уведомлении, объяснили, какими способами можно оплатить налоги. Кроме того, все желающие смогли прямо на месте узнать о наличии либо отсутствии задолженности по налогам.

Также посетители смогли подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» для последующего контроля за начисленными и уплаченными налогами, просмотра и распечатывания налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов, и для оплаты начисленных сумм в режиме онлайн. Воспользоваться данным предложением захотели более 100 жителей региона.