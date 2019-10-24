Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в исследовании «60. Цифровой регион»

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает совершеннолетних жителей Псковской области принять участие в исследование «60. Цифровой регион» (18+) и оценить влияния цифровых технологий на качество жизни, поделиться какие цифровые права применяются на практике и как «уйти» от преследования в онлайне, травле или доксинге, удалив свои «цифровые следы».

Ответить на вопросы анкеты можно здесь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке, участие в исследование конфиденциальное, все ответы будут использоваться только в обобщенном виде.

Е-mail для предложений и комментариев i-koroleva@bk.ru (Ирина Королева, разработчик и куратор исследования, заместитель генерального директора по научной работе).